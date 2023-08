Da quanto Raffaella Carrà è venuta a mancare, il mondo della televisione la ricorda spesso. La sua umanità e la sua inconfondibile risata, infatti, rimarranno nel ricordo di tutti gli italiani. Conosciamo meglio la sua vita privata: Raffaella Carrà ha avuto figli? Quali sono i suoi programmi di maggior successo?

Raffella Carrà: “Figli? Ne ho avuti a migliaia”

Raffaella Carrà è morta a 78 anni. Non ha avuto figli, ma era lei stessa a dire che “ne aveva a migliaia“, riferendosi per esempio ai 150 mila bambini che sono stati adottati a distanza grazie ad “Amore”, il programma che piu’ di tutti aveva amato.

Raffaella Carrà biografia: da “Canzonissima” a “Pronto, Raffaella”

Raffaella Carrà era originaria di Bologna, dove nacque il 18 giugno 1943 con il nome di Raffaella Maria Roberta Pelloni. Debutta in televisione in “Tempo di danza” (1961), al fianco di Lelio Luttazzi, e nella commedia musicale “Scaramouche” (1965). La svolta per la sua carriera, però, arriva nel 1970 con Canzonissima, quando il grande pubblico conosce la ballerina e cantante Raffaella Carrà, quando ancora la tv era in bianco e nero.

La prima showgirl della tv Italia è protagonista di un successo dietro l’altro. Nel 1984 “Pronto, Raffaella” realizza ascolti altissimi. Raffaella Carrà prende la conduzione di “Domenica in” nel 1986 sempre per la Rai, poi l’anno successivo va a Canale 5, ma ritorna in Rai nel 1991 con “Fantastico 12”. Nel 1995 ed è la volta di “Carramba! Che sorpresa” (1995-97 e 2002). Prosegue con “Carramba! Che fortuna” (1998-2000 e 2008) e “Segreti e … bugie” (1999), sempre su Raiuno.

Il successo in Spagna

Raffaella Carrà è stata protagonista anche della tv spagnola con il programma “Hola Raffaella”.

Raffaella Carrà, nel 2019 l’ultimo programma in tv su RaiTre

Nel 2001 Raffaella Carrà conduce il Festival di Sanremo, nel 2004 il programma “Sogni”, mentre nel 2006 con “Amore” si occupa di adozioni a distanza, come lei stessa ricordava sempre. Nel 2007 esce la raccolta videomusicale delle sue sigle più famose, “Raffica Carrà”.

Nel 2013 Raffaella Carrà torna in tv su Raidue come coach del talent show “The Voice of Italy” ed esce il suo ultimo album “Replay“. Nel 2015 conduce su Raiuno il talent show “Forte forte forte” e interrompe la sua partecipazione a “The Voice of Italy”, ripresa l’anno successivo. Del 2019 è il suo ultimo programma “A raccontare comincia tu” su Raitre.