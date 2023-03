Jacqueline Di Giacomo e Heather Parisi, scontro madre-figlia: “Non sa nulla di me”

Jacqueline Di Giacomo, è scontro con la madre Heather Parisi dopo l’intervista a Belve: “Mi ha mancato di rispetto, non sa nulla di me”. La figlia della showgirl, fidanzata di Ultimo , è su tutte le furie: “Assente nella mia vita, non la vedo da 10 anni”.

Jacqueline Di Giacomo, scontro con la madre Heather Parisi: “Non sa nulla di me”

L’intervista a Belve di Heather Parisi continua a far discutere. Stavolta ad alzare la voce è la figlia della showgirl, Jacqueline Di Giacomo, su tutte le furie per l’atteggiamento sbrigativo di sua madre nei suoi confronti. Francesca Fagnani ha infatti chiesto alla Parisi cosa ne pensasse del celebre attuale compagno di sua figlia, il cantautore Ultimo: “Come si ci sente ad essere la suocera di Ultimo?”. La donna ha risposto in modo spiazzante: “Chi? Non so di cosa tu stia parlando“.

Furiosa, Jacqueline Di Giacomo si è sfogata con un lungo messaggio pubblicato come Storia sul suo profilo Instagram: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi“.

La giovane ha poi chiesto al suo pubblico di rispettare i suoi spazi: “Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per il brand Give Me”.

Un gelido rapporto madre-figlia: “Se non ho foto di mia madre ci sarà un motivo”

Il rapporto tra Jacqueline e sua madre è sempre stato molto difficile. La giovane romana classe 2000 accusa da anni Heather Parisi di non essersi mai interessata di lei, né della sorella maggiore Rebecca Jewel Manenti. Ha vissuto con la showgirl per soli tre anni, in Cina, prima di tornare a Roma nel 2013 per vivere con suo padre, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. In un post su Instagram risalente a qualche anno fa, Jacqueline mise le cose in chiaro: “Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo. Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Perché non le chiedete dove sono le altre figlie? Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa“.