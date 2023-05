Chi è Arisa, cantante di “Sincerità” e personaggio tv: Sanremo, canzoni, Vito Coppola

Arisa è una cantante, attrice e personaggio televisivo nota per aver vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Sincerità“. L’artista si è presto affermata sia nel mondo della musica che in quello televisivo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Arisa: biografia, carriera e vita privata della cantante di Sincerità

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto del 1982 sotto il segno zodiacale del Leone. Cresce in Basilicata, però, insieme alle sorelle Sabrina e Isabella. La passione per la musica la coinvolge fin da piccolissima. Infatti a soli 4 anni Arisa partecipa al primo concorso canoro: Fatti mandare dalla mamma, di Gianni Morandi. Crescendo si diploma al liceo pedagogico e muove i primi passi nel mondo del lavoro. Fa la cameriera, la baby-sitter, la parrucchiera, la donna delle pulizie e l’estetista.

È nel 2008 che Arisa torna a gareggiare per la musica. Insieme a Simonia Molinari vince Sanremo Lab, accedendo così di diritto al 59° Festival di Sanremo, nella categoria Proposte. Si presenta con il brano Sincerità, e un look indimenticabile che le fanno ottenere il primo posto. Da allora la carriera tende rapidamente verso il successo. La cantante partecipa al concerto benefico organizzato da Laura Pausini Amiche per l’Abruzzo, torna a Sanremo nel 2010, pubblica degli album e debutta come presentatrice televisiva su La7.

La carriera della cantante

Presto approda anche a X Factor, nella veste di giudice a fianco di Morgan, Elio e Simona Ventura, per poi debuttare nel grande schermo. Recita in alcune pellicole italiane, mentre lavora incessantemente ai propri progetti musicali. Presto viene infatti rilasciato il terzo album, nel quale spicca il singolo La notte, che riscuote grande successo. Ma non finisce qua, perché Arisa nello stesso anno pubblica il primo romanzo Il paradiso non è un granché, seguito poi da Tu eri tutto per me.

Nel 2015, trascorsi i tempi in cui approda al mondo del doppiaggio, entra nei panni della conduttrice del Festival di Sanremo. Diventa in seguito special coach in The voice of Italy, e partecipa a numerosi altri talent show: da X Factor, nel quale ritorna nel 2017, ad Amici di Maria De Filippi. Dal 2021 entra a far parte del nuovo cast di Ballando con le Stelle. Nel 2022, assieme alla cantante Malika Ayane, è stata ospite della settantaduesima edizione di Sanremo nel corso della seconda serata.

Le canzoni più famose di Arisa

“Sincerità” è la canzone con cui ha debuttato a Sanremo, ma sono tante le canzoni di Arisa diventate famose negli anni. Qualche esempio? La notte, Controvento, Ho cambiato i piani, Malamorenò, Mi sento bene, Meraviglioso amore mio, L’amore è un’altra cosa, L’esercito del selfie, Ho perso il mio amore.

Vita privata: la storia con Andrea di Carlo e il flirt con Vito Coppola

Dal 18 dicembre 2020 Arisa ha ufficializzato la sua relazione con il suo manager Andrea di Carlo. Il rapporto però sembra essere parecchio tormentato. Dalle nozze annullate, alla sofferenza della cantante, la cui priorità è la musica, che si sente in difetto rispetto al partner. Tra tira e molla continui, la coppia sembrava essersi separata a maggio, quando Arisa aveva pubblicato una story su Instagram in cui posava “The End” in calce a una foto con Andrea Di Carlo. A luglio 2021 però i due sono riapparsi insieme ma in realtà la loro storia sembra ormai su un binario morto.

La cantante, nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle 2021 (nella quale ha trionfato), si è avvicinata sentimentalmente al ballerino Vito Coppola (con il quale c’è stato anche un bacio nel corso di un ballo). I due hanno provato a frequentarsi una volta terminato il programma ma una vera e propria storia d’amore non è mai sbocciata. “Ci abbiamo provato, non è andata“, ha fatto poi sapere la stessa Arisa.

Ad oggi si sa molto poco circa l’attuale situazione sentimentale di Arisa. In una recente intervista concessa a Gente, tuttavia, la cantante ha accennato ad un possibile nuovo compagno, che a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo: “Ho un legame speciale con un ragazzo un po’ più grande di me. Ci stiamo conoscendo ed è una persona fantastica: colta, interessante, dinamica e stimolante. Ma non dirò altro su di lui… viene da un altro mondo, quindi spettegolare su di lui sarebbe troppo complicato!”.