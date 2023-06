Domenico Modugno, chi era lo storico artista di Polignano: vita privata e carriera

Nel corso degli anni sono stati moltissimi gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile, senza farsi più dimenticare. Tra questi c’è Domenico Modugno, scopriamo chi era il tuttofare pugliese.

Chi era Domenico Modugno: la sua carriera da artista

Conosciuto da tutti, Domenico Modugno ha il merito di aver cambiato completamente la musica leggera italiana. Sin da ragazzo impara a suonare la chitarra, successivamente la fisarmonica e dal 1945 (all’età di 17 anni), comincia a scrivere i primi testi, senza incidere nessuna canzone. Due anni dopo, senza dire nulla al padre, si sposta a Torino in cerca di fortuna. Terminata la leva obbligatoria, Domenico Modugno nel 1949 si fa crescere i baffi e inizia a cantare serenate con la sua fisarmonica.

Negli anni ’50 del 1900 sembra essere più conosciuto, grazie anche al suo impegno come attore e poi in radio. Nel 1953 ottiene il suo primo contratto discografico e comincia a registrare pezzi folk in siciliano e salentino, iniziando a far circolare le sue prime opere. Il boom arriva a Sanremo nel 1958, quando comincia a scrivere anche in italiano con la canzone Nel blu dipinto di blu, accompagnato da Johnny Doelli. Una vera e propria scoperta, che lascia un impatto fortissimo.

Un pezzo tanto forte da consacrarlo a tutti gli effetti. Con questo brano arriva terzo all’Eurovision Song Contest e vince ben tre Grammy. Da quel momento in poi “Mimì” inizia a tutti gli effetti a far innamorare tutti della sua musica.

Domenico Modugno, la malattia e la morte

Il suo percorso musicale si interrompe bruscamente nel 1984, il 12 Giugno, a causa di un ictus mentre era nello studio di registrazione di Canale 5 per un programma.

Nel medesimo anno incide il suo ultimo pezzo insieme al figlio Massimo Modugno, intitolato Delfini (Sai che c’è). Muore poi il 6 Agosto 1994 a Lampedusa per via di un infarto, poi seppellitto presso il Cimitero Flaminio di Roma.

Vita privata: figli e amori

Nato il 9 Gennaio 1928 a Polignano a Mare, Domenico Modugno è considerato un cantante rivoluzionario.

Non soltanto un percorso artistico ricco e intenso, ma anche una vita amorosa molto importante. Ben 4 figli con due donne diverse. Con Franca Gandolfi mette al mondo Marco, Marcello e Massimo. Con Maurizia Calì dà alla luce Fabio Camilli.

LEGGI ANCHE: Franca Gandolfi, chi è oggi la moglie di Domenico Modugno: figli, vita privata, biografia.