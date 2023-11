Valeriano Chiaravalle, chi è il direttore d’orchestra di Io Canto Generation: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Valeriano Chiaravalle, direttore d’orchestra di Io Canto Generation. Scopriamo qualche informazione in più sul noto musicista e compositore, al timone della band nel talent show di Gerry Scotti. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Valeriano Chiaravalle, vita privata e carriera del direttore d’orchestra

Nato a Milano il 2 aprile 1973, Valeriano Chiaravalle ha 50 anni ed è un musicista e direttore d’orchestra. Figlio dell’apprezzato arrangiatore napoletano Franco Chiaravalle, ha seguito le orme del padre costruendosi una carriera di spessore nel mondo della musica e diventando uno dei più noti direttori d’orchestra in Italia. Si forma artisticamente a Milano, al Conservatorio G. Verdi, dove studia pianoforte e composizione. In seguito Chiaravalle trova subito spazio come sostituto per molti direttori d’orchestra importanti come Beppe Vessicchio, Pippo Caruso e Geoff Westley.

È il primo passo verso un’importante carriera sul piccolo schermo per Chiaravalle. Nel corso degli anni compone le colonne sonore di molti programmi televisivi, come le telenovele Centovetrine, Celeste, La forza del desiderio e Micaela. Scrive inoltre le musiche de La dottoressa Giò, Squadra antimafia, Il bosco e il film-documentario Ferro. Sono sue inoltre le sigle e arrangiamenti di show come The Voice of Italy, Stasera casa Mika, LOL – Chi ride è fuori, Michelle Impossible, L’Isola dei Famosi, Sarabanda e molti altri ancora.

Come direttore d’orchestra, Chiaravalle dirige molti artisti di spessore al Festival di Sanremo. Fa il suo esordio alla kermesse nel 1999 con Arianna e C’è che ti amo, brano scritto proprio dal Maestro. Negli anni successivi riappare all’Ariston dirigendo l’orchestra per artisti come Mika, Giorgia, Ghemon, Gaudiano, gli Articolo 31 e Will. Nel 2023 dirige la band del talent show Io Canto Generation, versione rinnovata dell’amato programma di Gerry Scotti di ritorno in tv dopo dieci anni di assenza.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Valeriano Chiaravalle, ad oggi, sono limitatissime. Il direttore d’orchestra è sposato ed è il padre di tre figlie, ma non sono note informazioni circa la loro identità. Vive con loro a Cerro del Lambro, poco lontano dalla sua Milano. Chiaravalle pubblicizza i suoi progetti televisivi anche attraverso il suo profilo Instagram, seguito da quasi 3mila follower.