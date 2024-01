I Cesaroni 7, Elda Alvigini ci sarà nella nuova stagione? “Ne sarei ben felice”

I Cesaroni 7, Elda Alvigini farà parte del cast della nuova stagione? Con il revival della fiction cult dietro l’angolo, l’attrice parla con affetto del suo periodo nel ruolo di Stefania Masetti: “Ne sarei ben felice, sono una dei pochi presenti in tutte le serie”.

Il ritorno de I Cesaroni con una settima stagione di nuovi episodi è ormai una certezza e i fan della fiction dei primi anni Duemila sono curiosissimi di sapere quali degli attori del vecchio cast faranno il loro ritorno nella serie. L’attrice Elda Alvigini, volto di Stefania Masetti nello show, ha commentato le voci riguardo una sua possibile partecipazione alla settima stagione. In una recente intervista concessa a Noi degli anni 80-90, Alvigini ha espresso tutto il suo affetto per il suo periodo nel cast de I Cesaroni e si è detta molto interessata: “Mediaset mi ha dato la possibilità di interpretare uno dei personaggi più amati della serie. Su una settima stagione non so nulla. Potrò dirvi qualcosa appena saprò qualcosa. Qualora fosse sarei ben felice. Sono una dei pochi attori sempre presente in tutte le serie“.

Il futuro di Stefania, le teorie dell’attrice: “In dieci anni potrebbe essere successo di tutto”

Nel corso dell’intervista Elda Alvigini ha parlato delle possibili evoluzioni del suo personaggio in I Cesaroni 7: “Potrebbe essere successo di tutto in questi dieci anni. Magari Stefania si è iscritta all’università. Ha cambiato lavoro o si è trasferita in Nepal. Ecco per me Stefania Masetti è una che potrebbe partire per il Nepal”.