Tale e Quale show: quarto giudice, classifica e imitazioni della puntata del 13 ottobre

Tale e Quale show arriva in prima serata venerdì 13 ottobre 2023 su Rai 1 con la quarta puntata e nuovi personaggi imitati. Tante sorprese nel corso della serata.

Tale e Quale show: quarto giudice e classifica

Venerdì 13 ottobre è in programma la quarta puntata del Tale e quale show 2023 che va in onda in prima serata ma anche in streaming su RaiPlay. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Non mancherà lo spazio agli “imitatori del web” che arricchiscono la puntata con video amatoriali che arrivano da casa. Inoltre, il pubblico poi può esprimere le sue preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più acclamate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Il quarto giudice sarà sempre un personaggio famoso imitato. Mentre nel corso della serata saranno ricordati personaggi del mondo dello spettacolo italiano, come Raffaella Carrà, Domenico Modugno e Franco e Ciccio. Nel frattempo, ecco la classifica dopo le prime tre puntate:

Lorenzo Licitra 195 punti Luca Gaudiano 187 punti Ilaria Mongiovì 169 punti Jasmine Rotolo 159 punti Scialpi 155 punti Ginevra Lamborghini 129 punti Pamela Prati 126 punti Alex Belli 124 punti Maria Teresa Ruta 103 punti Jo Squillo 100 punti Paolantoni e Cirilli 65 punti.

Le imitazioni della puntata del 13 ottobre