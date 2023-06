Sgarbi annuncia la morte di Forza Italia e poi attacca i giudici: “Hanno perseguitato con violenza un uomo solo”

Sgarbi è sicuro della morte di Forza Italia dopo la fine del suo leader. Il sottosegretario alla Cultura non ha dubbi e poi in tv ha attaccato i giudici, colpevoli secondo lui di aver perseguitato in vita Berlusconi.

Sgarbi annuncia la morte di Forza Italia

Vittorio Sgarbi, al termine dei funerali di Silvio Berlusconi, ha annunciato, secondo lui, la morte di Forza Italia, soprattutto dopo la morte del suo leader: “Forza Italia era lui. Morto lui, muore Forza Italia. Deve rimanere viva un’idea che si rappresenta attraverso, come lui diceva a me, un nuovo partito repubblicano, che sia un partito più ampio, che tiene parte delle sue idee. Ma senza vivere con il santino di Berlusconi”.

L’attacco ai giudici: “Hanno perseguitato con violenza un uomo solo”

Per il sottosegretario alla Cultura “non si può pensare che Forza Italia sia il partito della mafia, è un qualcosa di intollerabile”. Sgarbi attacca poi i giudici: “Hanno perseguitato con violenza un uomo solo perché ha deciso di fare politica controvoglia. Non c’erano più i partiti, e quindi lui l’ha dovuto creare. Per questo è stato punito da inchieste giudiziarie, anche se poi assolto”.

“Lui per 58 anni ha condotto una vita normale, poi ha creato Forza Italia e ha cominciato a trasformarsi da deputato a imputato”. Il problema, per Sgarbi, sono proprio i giudici che hanno avviato procedimenti giudiziari di stampo politico solo per distruggerlo: “Tutti i suoi processi sono inverosimili: la mafia, le donne, le minorenni, e altre provocazioni giudiziarie che erano in realtà un tribunale politico per impedirgli di rappresentare l’alternanza democratica che poi ha rappresentato”.

