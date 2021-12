Oroscopo Branko 2022 Ariete: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo di Branko del 2022 per l'Ariete? Dall'amore, al lavoro e dal denaro alla salute: ecco come sarà il nuovo anno per voi.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Branko per l’Ariete. Il famoso astrologo ha stilato i pronostici per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2022 Branko: Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco, di tipo cardinale, che festeggia il compleanno tra il 21 marzo ed il 20 aprile.Ecco come andrà per i nati sotto questo segno in amore e al lavoro nel nuovo anno solare, secondo Branko.

Per i nati sotto il segno dell’ariete sarà un anno di grandi svolte ma anche dinamico e innovativo. Nel 2022 troverete in voi risorse valide per tutti i settori e la capacità di realizzare ciò che vi preme. Non sarà comunque un anno semplice, considerando Giove vi è in opposizione fino a ottobre, ma dovrete dimostrare di saper essere anche pazienti e diplomatici.

Ma queste capacità vi saranno fornite da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre. Gli astri fanno pensare che possiate essere travolti da alcuni cambiamenti. Attenzione alla vostra impazienza, che vi farà desiderare di avere tutto sotto controllo troppo presto: dove provare a lasciare che le cose facciano il loro corso.

Previsioni per Ariete: lavoro e amore

Sul lavoro il 2022 sarà un periodo molto prolifico per l’Ariete. Nello specifico sarete particolarmente produttivi non appena Giove tornerà favorevole. Vi si presenteranno molte opportunità per guadagnare più facilmente, ma dovrete essere in grado di reggere qualche investimento importante.

Per quanto riguarda l’amore, ce ne potrebbe essere uno nuovo dietro l’angolo. Forse non sarà un interesse romantico, ma gli astri suggeriscono che andate verso un incontro che creerà scintille.

Oroscopo Ariete 2022: denaro e salute

Denaro: le vostre capacità di investire denaro, e di saperlo anche preservare, saranno ricompensate. Potrete permettervi qualche capriccio, che certo vi metterà di buon umore. Per quanto riguarda la salute, dovete essere pronti a lasciarvi alle spalle le vostre peggiori abitudini. Dovrete iniziare a prendevi cura di voi stessi dentro e fuori. Secondo l’oroscopo potreste fare molta attività fisica grazie alle energie che vi accompagneranno fino a quasi la fine dell’anno.