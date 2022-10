Pechino Express 2023: quando inizia e chi sono i concorrenti

Pechino Express 2023: a giorni inizieranno le riprese della nuova stagione del programma targato Sky sempre in giro per il Mondo.

Pechino Express 2023: sono state annunciate le nuove coppie del programma itinerante nel Mondo. Rimane un prodotto targato Sky e andrà in onda sia sulla piattaforma sia in streaming su Now Tv.

Pechino Express 2023: quando inizia

La nuova stagione di Pechino Express partirà nel 2023. Le nuove coppie a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: «Riparte il viaggio di Pechino Express, la cui prima edizione su Sky ha ottenuto un grande successo dimostrando come anche il travel possa essere reso spettacolare con lo “Sky touch” e confermando che si possa fare intrattenimento intelligente e al contempo pop e trasversale. Ora ci prepariamo ad una nuova edizione, zaino in spalla, con un cast davvero eccezionale e variegato, che sono certa saprà appassionare e sorprendere.

Bentornato anche a Costantino, che con la sua verve e ironia ha non solo confermato ma superato le nostre aspettative, che avrà Enzo Miccio come compagno di viaggio: una coppia che il pubblico ha dimostrato di apprezzare moltissimo. Le mete di questa edizione poi, prospettano un viaggio davvero unico che permetterà agli spettatori ancora una volta di allargare i propri orizzonti e “viaggiare” tra luoghi e culture lontani. Divertendosi».

Chi sono i concorrenti

