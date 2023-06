Morto Berlusconi, L’isola dei famosi salta la puntata del 12 Giugno

La morte di Silvio Berlusconi ha stupito tutti. L’isola dei famosi ha così annunciato che salta la puntata di Lunedì 12 Giugno, per ricordare una figura importantissima per la politica (e non solo) del nostro paese.

Un omaggio all’86enne venuto a mancare da pochissimo.

Isola dei famosi salta puntata per Berlusconi

Lunedì 12 Giugno 2023 da ora in poi non sarà più una data come le altre. Si è spento infatti Silvio Berlusconi che, all’età di 86 anni, si è dovuto arrendere ad una malattia che da tempo lo colpiva. In suo onore moltissime trasmissioni – scioccate per l’accaduto – hanno cambiato tematiche e ospiti, mentre alcune emittenti hanno stravolto completamente il palinsesto.

Per questo motivo L’isola dei famosi ha deciso di sospendere (e di conseguenza posticipare) la puntata di questa sera, che avrebbe previsto una semifinale molto interessante. Anche la Mediaset ha voluto ricordarlo, cambiando addirittura la programmazione dell’intera giornata, come diffuso attraverso un comunicato stampa:

Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina.

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.

Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Cologno Monzese, 12 giugno 2023

Il leader – e fondatore – di Forza Italia e personaggio importante di Mediaset, è così scomparso presso l’ospedale San Raffaele di Milano, a causa di una patologia che da tempo lo aveva colpito. Tutti ricordano infatti il suo lungo periodo di ricovero che sembrava averlo portato a un miglioramento, a quanto pare soltanto temporaneo.

Da oggi tutto cambia, non soltanto per il mondo della politica.

