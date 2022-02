Chi è Joe Bastianich: patrimonio, moglie, figli, stelle michelin

Joe Bastianich è un famoso imprenditore della ristorazione che ha raggiunto la fama per aver svolto a MasterChef il ruolo di giudice.

Da febbraio 2022 sarà anche un nuovo inviato per la trasmissione Le Iene di Italia 1 condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari.

Chi è Joe Bastianich

Joe Bastianich, nato a New York il 17 settembre 1968, è un imprenditore della ristorazione di successo e volto televisivo. Nato in Usa da genitori istriani espatriati che lavoravano nel mondo della ristorazione, Bastianich si è avvicinato al mondo dei ristoranti grazie ai suoi genitori.

Dopo aver fatto “gavetta” all’interno dell’attività di famiglia, nel 2013 Bastianich ha deciso di aprire anche un ristorante in Italia assieme alla madre Lidia, e da quel momento ha iniziato a farsi conoscere anche nel Bel Paese. Il primo ristorante aperto in Italia è stato aperto a Cividale del Friuli, paese dove ha anche fondato l’omonima cantina vinicola.

Joe Bastianich, nonostante venga soprannominato “chef stellato”, non è uno chef di professione ma un imprenditore della ristorazione.

Stelle Michelin

Joe Bastianich, come imprenditore della ristorazione, ha ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi ristoranti. Il Del Posto, infatti, ha ottenuto quattro stelle dalla guida gastronomica.

Moglie e figli

Joe Bastianich è sposato dal 2015 con la moglie Deanna Damiano. La donna vive negli Stati Uniti e la coppia ha avuto tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. La moglie però, nel 2017, parrebbe aver chiesto il divorzio dopo alcune frizioni di coppia.

Patrimonio

Secondo il quotidiano La Repubblica l’imprenditore pare che abbia un patrimonio di 250 milioni di dollari (derivanti dalle quote di Eataly Usa, dal il suo vino, i libri e le varie collaborazioni del mondo del food). “No, le cifre che circolano non sono vere“ ha però ribattuto il diretto interessato. Secondo un’altra rivista specializzata come Celebritynetworth il patrimonio di Joe si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di dollari.

Joe in televisione

Joe Bastianich negli ultimi anni si è affermato non solo come imprenditore, ma anche come volto televisivo. Oltre che essere tra i giudici del programma MasterChef, ha partecipato anche ad Italia’s Got Talent. Nel 2020 ha preso parte ad Amici Celebrities e a Ballando con le stelle nel 2019 è stato ballerino per una notte. Da febbraio 2022 sarà anche un nuovo inviato per la trasmissione Le Iene di Italia 1.