Andrea Di Piero, chi è l’ex studente de Il Collegio a Pechino Express 2023

Chi è Andrea Di Piero, ex studente modello de Il Collegio 5 e concorrente dell'edizione 2023 di Pechino Express.

Chi è Andrea Di Piero, ex studente de Il Collegio a Pechino Express 2023. Affiancherà la severissima Maria Rosa Petolicchio in un lungo viaggio attraverso l’Asia. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Andrea Di Piero, carriera e vita privata dell’ex studente de Il Collegio

Giovane studente classe 2004, Andrea Di Piero ha 18 anni ed è noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla quinta edizione de Il Collegio. È originario di Fiuggi, in provincia di Frosinone, e si è fatto conoscere grazie al suo curatissimo look classico e il suo animo d’altri tempi.

Nel suo video di presentazione si autodefinisce “nato con la camicia” e si dichiara una persona affascinata dalla storia e dal passato, sempre pronta al dibattito per dimostrare la correttezza delle sue posizioni. Nel corso della sua esperienza a Il Collegio 2020 Di Piero si è dimostrato un vero e proprio studente modello, guadagnandosi la promozione con lode e il titolo di miglior studente de Il Collegio. Durante il programma forma anche un ottimo rapporto con Sofia Di Cerio, anche lei promossa a pieni voti.

A Pechino Express 2023 con la Prof: “Andremo verso terre lontane…”

Andrea Di Piero, in coppia con la sua severa ex Prof Maria Rosa Petolicchio, sarà uno dei concorrenti dell’edizione 2023 di Pechino Express.

L’ex de Il Collegio affronterà un lungo viaggio in Asia nell’edizione 2023 del programma, sempre condotta da Costantino della Gherardesca. Attraverseranno l’India, il Borneo malese e la Cambogia, sfidando coppie di vip e celebrità del web. Ha annunciato la sua partecipazione sulla sua pagina Instagram, che conta oltre 160mila follower, con un breve e conciso messaggio: “Andremo verso terre lontane…”.