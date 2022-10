Chi è Andrea Belfiore, chef batterista a Pechino Express 2023 con Bastianich

Chi è Andrea Belfiore, lo chef batterista al fianco di Joe Bastianich a Pechino Express 2023. Nativo di Ancona e appassionato di musica e cucina, ha creato negli Stati Uniti la società EVENTO. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Andrea Belfiore, carriera e vita privata dello chef batterista

Nato ad Ancona nel 1987, Andrea Belfiore ha 35 anni ed è uno chef e musicista molto amato negli Stati Uniti. Lascia l’Italia per l’America nel 2007 con una borsa di studio dell’Umbria Jazz, che gli consente di studiare batteria al Berklee College of Music di Boston.

Lo racconta ad AnconaToday: “Con la borsa di studio e un’inglese scolastico, a 21 anni sono partito per Boston convinto di voler fare carriera nella musica”. Dopo il college si sposta a New York, dove prova ad entrare nel giro musicale: “Ho continuato a suonare ma il difficile era entrare nel circuito. Tornavo a casa alle 3,30 di notte perché ero in giro a conoscere musicisti”. Fa moltissimi lavori per mantenersi, dal muratore al cameriere e al catering, e nel frattempo continua a inseguire la sua carriera musicale.

Presta le sue doti di batterista ai The Last Internationale e suona con la popstar norvegese Sylia. Porta inoltre avanti un progetto che unisce danza e batteria con la sua fidanzata, la ballerina Rachele Buriassi.

In seguito, grazie all’esperienza fatta nel catering, Andrea decide di dar vita a un suo progetto in ambito culinario. Crea una serie di corsi di cucina Italia Like Locals, in cui insegna agli americani a mettersi ai fornelli come gli italiani.

Il progetto ha un grande successo e attira l’attenzione di molte grandi aziende, che contattano Belfiore per organizzare eventi di teambuilding. Con la pandemia, lo chef batterista si adatta alle difficoltà e organizza corsi ed eventi online. La crescita del suo progetto gli consente di fare il passo successivo e di fondare la società EVENTO, al fianco dell’amico Sam Akiba.

A Pechino Express 2023 in coppia con Joe Bastianich

Andrea Belfiore sarà il compagno di viaggio di Joe Bastianich all’edizione 2023 di Pechino Express. I due affronteranno un’avventura tra India, Borneo e Cambogia per conquistare un premio in denaro da devolvere in beneficenza. Belfiore ha conosciuto il celebre chef televisivo qualche anno fa. Bastianich rimase molto colpito dai suoi corsi e si offrì di partecipare: “Quando gli ho detto che volevo applicare la mia idea anche alla degustazioni di vini, Joe mi ha chiesto di poter condurre lui le classi con i vini che lui stesso produce”.