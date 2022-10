Simona Cavallari, chi è: vita privata, compagno, figli, malattia e film dell’attrice

Simona Cavallari è l’attrice protagonista di numerose fiction. Come ultimo suo progetto, è impegnata nella serie Viola come il mare, dove interpreta una delle protagoniste. La sua vita sentimentale è stata molto ricca e turbolenta.

Simona Cavallari, chi è: vita privata

Simona Cavallari è nata a Roma il 5 aprile del 1971. Nella vita ha scelto la strada della recitazione. Come ultimo lavoro, è impegnata in Viola come il mare. Nella fiction di canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman, la Cavallari è Claudia Foresi, la direttrice del giornale online “Sicilia web news.

Simona Cavallari: compagno e figli

L’attrice dal 2000 al 2009 insieme a Daniele Silvestri il noto cantante. Da questa relazione sono nati due figli ovvero Pablo Alberto e Santiago Ramon. Nel 2011 l’attrice sembra aver avuto un terzo figlio dall’ex compagno Roberto Libertini. Il piccolo si chiama Levon Axel. Questa storia è finita poi nel 2013. Oggi la nota attrice è legata sentimentalmente a Giovanni Glorio.

Simona Cavallari: malattia

Cavallari in un’intervista a Diva e Donna, ha rivelato che dopo la rottura con Silvestri ha pensato ad un gesto estremo, il suicidio.

L’attrice si era detta delusa dal comportamento di Silvestri, che l’avrebbe lasciata proprio in un momento delicato della sua vita: si è ritrovata sola, a 30 anni, con due figli nati entrambi a poco tempo di distanza l’uno dall’altro, con parto cesareo. Dunque, ha dovuto affrontare una brutta depressione.

I film dell’attrice

Ecco la lista dei film e fiction in cui è stata impegnata l’attrice:

1985 – Pizza Connection (regia di Damiano Damiani)

1986 – La sposa era bellissima (regia di Pál Gábor)

1989 – La piovra 4 (in onda su Rai 1)

1989 – Quattro piccole donne (in onda su Canale 5)

1989 – Lo zio indegno (regia di Franco Brusati)

1990 – Un cane sciolto (in onda su Rai 1)

1993 – Carlo Magno (in onda su Rai 1)

1994 – Il sogno della farfalla (regia di Marco Bellocchio)

1995 – Il prezzo della vita (in onda su Rai 2)

1996 – Donna (in onda su Rai 1)

1997 – Il figlio di Bakunin (regia di Gianfranco Cabiddu)

1999 – Prima del tramonto (regia di Stefano Incerti)

2000 – Sospetti (in onda su Rai 2)

2005 – La caccia (in onda su Rai 1)

2006 – Il gioco delle tre carte – Film della serie Il commissario Montalbano (in onda su Rai 1)

2006 – La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo (in onda su Rai 1)

2007 – Il capo dei capi (in onda su Canale 5)

2009-2012 – Squadra antimafia – Palermo oggi (in onda su Canale 5)

2014 – Le mani dentro la città (in onda su Canale 5)

2021 – Storia di una famiglia perbene (in onda su Canale 5)

2022 – Viola come il mare (in onda su Canale 5)

