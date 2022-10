Lara Picardi, chi è l’avvocatessa civilista a Pechino Express 2023

Chi è Lara Picardi, avvocatessa civilista nel cast di Pechino Express 2023. Parteciperà alla nuova edizione dello spericolato reality Sky al fianco dell’amica e collega Alessandra Demichelis, la nota “influencer” del foro di Torino.

Chi è Lara Picardi, avvocatessa civilista: cosa sappiamo di lei?

Lara Picardi è un avvocatessa civilista di Torino, grande amica di Alessandra Demichelis, sua collega e volto della controversa pagina Instagram DC Legal Show. Fino alla sua inclusione nel cast di Pechino Express 2023 non era una persona nota nel mondo dello spettacolo, per questo ci sono poche informazioni su di lei.

Gestisce da molti anni lo studio legale di famiglia che porta il suo nome. Lavora inoltre nel campo della formazione e della consulenza presso associazioni sindacali. Ha anche un suo lato sportivo: coltiva una grande passione per il trekking e per lo yoga.

Dal foro all’India: a Pechino Express 2023 al fianco di Alessandra Demichelis

Alessandra Demichelis e Lara Picardi saranno una delle coppie in gara nell’edizione 2023 di Pechino Express, l’avventuroso reality Sky condotto da Costantino della Gherardesca.

La squadra de “Le avvocatesse” affronterà un audace viaggio in Asia, durante il quale attraverseranno l’India, il Borneo malese e la Cambogia. Demichelis aveva già anticipato in modo vago la notizia del suo debutto in tv ai suoi fan e colleghi: “Lo leggerete sui giornali”. Aveva inoltre bacchettato scherzosamente chi già sapeva qualcosa in più, pregandoli di non forzarla a presentare querele per qualche commento di troppo: “Per favore non fatemi lavorare troppo, non avrò neanche tempo di farle”.