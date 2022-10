Achille Costacurta, chi è oggi il figlio di Martina Colombari a Pechino Express

Chi è oggi Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e dell’ex bandiera del Milan Alessandro Costacurta. Influencer modaiolo, ha un grande rapporto con i suoi genitori. La mamma lo definisce “estroverso, solare e insofferente alle regole”.

Chi è oggi Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Nato i 2 ottobre del 2004 a Milano, Achille Costacurta ha 18 anni ed è il figlio dell’ex Miss Italia 1991 Martina Colombari e dell’ex pilastro della difesa del Milan Alessandro Costacurta.

Cresciuto al riparo dai riflettori, è stato spesso paparazzato al fianco dei suoi genitori, sia ad eventi che durante uscite private. Ha un ottimo rapporto con sua madre e suo padre. La Colombari lo definisce un ragazzo “estroverso, solare ma cocciutissimo e insofferente alle regole”, ma anche “molto generoso”. Nel 2021 era finito al centro di un caso mediatico dopo aver denunciato l’abuso di potere di alcuni poliziotti che lo avevano pestato: “Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni.

Mi hanno picchiato e perforato il timpano e mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi”.

Oggi Achille ha cominciato a farsi conoscere sul web grazie al suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 44mila follower. Appassionato di moda, ha pubblicato diversi scatti in cui sfoggia abiti firmatissimi. Ha anche un profilo da modello su Next Management, in cui mette in mostra le sua abilità da indossatore. Non sembra essere molto interessato a perseguire una carriera calcistica come suo padre, né al mondo dello spettacolo.

Pare infatti che voglia coltivare la sua passione per la cucina per trasformarla in una possibile carriera.

In coppia con la mamma a Pechino Express 2023

Achille Costacurta parteciperà in coppia con la mamma Martina Colombari a Pechino Express 2023. Il giovane è pronto a fare il suo debutto televisivo nell’avventuroso reality condotto da Costantino della Gherardesca. Lo ha annunciato brevemente sul suo profilo Instagram, insieme ad un set di foto in cui indossa un completo verde: “Speriamo che questo verde ci dia un po’ di speranza per Pechino Express”.