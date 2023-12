Meteo all’Immacolata, piogge e maltempo: dove si abbatteranno

Meteo all’Immacolata 2023: non arrivano buone notizie dagli esperti che mettono in guardi chi ha deciso di andare fuori nel ponte dell’8 dicembre.

Meteo all’Immacolata, piogge e maltempo

Il ponte dell’Immacolata sarà caratterizzato da piogge dopo un paio di giorni di tregua dal maltempo. Come confermano gli esperti di ilmeteo.it “da venerdì 8, giorno dell’Immacolata e inizio del Ponte, un nuovo ciclone riporterà la pioggia e ancora una volta la neve, anche in pianura“.

Dove si abbatteranno

Da ilmeteo.it fanno sapere dove precisamente sarà protagonista il maltempo venerdì 8 dicembre: “le correnti instabili nordatlantiche si tufferanno nel Mar Mediterraneo dando vita a un ciclone che dal Mar Ligure dovrebbe scendere velocemente verso la Sardegna e infine la Sicilia, tutto in 24 ore”. Inoltre, “se la traiettoria appena descritta dovesse essere confermata le precipitazioni colpiranno dapprima il Nordovest, soprattutto Val d’Aosta, Piemonte e Liguria con la neve che scenderà fino in pianura sul Piemonte, occasionalmente sulla bassa Lombardia e pure sull’Emilia occidentale, poi interesseranno diffusamente la Sardegna e in tarda serata la Sicilia. Pioverà un po’ invece sul resto della Lombardia, dell’Emilia e più raramente su Toscana e Lazio. Le temperature, dopo il leggero aumento di mercoledì e giovedì, torneranno a scendere su tutte le regioni”.

Infine: “nel weekend il ciclone abbandonerà definitivamente l’Italia con le ultime piogge, sabato, su Isole Maggiori e Calabria meridionale, ci sarà bel tempo altrove. Domenica invece trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato grazie all’arrivo dell’anticiclone, il grande assente di fine novembre e inizio di dicembre”.