Dario Vergassola, chi è l’attore comico: Pechino Express 2023, film, figli

Chi è Dario Vergassola, attore comico e cabarettista. Nel mondo dello spettacolo dal 1988, si è esibito in molti programmi televisivi e ha recitato in diverse commedie per il cinema. Nel 2023 farà parte del cast dell’ultima edizione di Pechino Express.

Chi è Dario Vergassola: carriera, vita privata e film dell’attore comico

Nato a La Spezia il 3 maggio 1957, Dario Vergassola ha 65 anni ed è un noto attore comico e cabarettista italiano.

Si avvicina al mondo della comicità relativamente tardi, da 31enne nel 1988, dopo anni di lavoro come operaio dell’Arsenale di La Spezia. Quell’anno vince Professione Comico, manifestazione di Giorgio Gaber per talenti della commedia. Questo primo successo gli vale molte apparizioni pubbliche, ma Vergassola continua a lavorare come operaio: “Mia madre lavava le scale, non avevamo una lira, avevo il terrore delle bollette che pagavamo in due rate. Avevo anche due figlioli e mia moglie non lavorava.

Il doppio lavoro e l’attaccamento alla terra di origine mi ha tenuto in parte fuori dal giro, ma ha rappresentato per me una forza. Mi consideravo un privilegiato a fare l’operaio, il cabaret era un hobby”.

Nei primi anni Novanta partecipa al talent show Star 90, è un inviato al TG delle vacanze e conquista il Festival di Sanscemo con il brano demenziale Mario (Marta). Ben presto, grazie alla sua inconfondibile vena ironica, Vergassola si ritaglia un posto nel mondo della comicità italiana, sia sul piccolo che sul grande schermo, senza disdegnare il teatro.

Nel corso della sua carriera si è esibito in diversi programmi televisivi, tra cui Facciamo cabaret, il Maurizio Costanzo Show, Zelig, Mai dire goal, Quelli che il calcio e, più di recente, Cartabianca. Al cinema è apparso in diverse pellicole comiche, tra cui Anni 90, Grazie di tutto e L’ultimo crodino. Ha inoltre recitato in alcune fiction e soap televisive, come Dio vede e provvede, Carabinieri e Un posto al sole.

Vita privata: moglie, figli

Dario Vergassola tiene moltissimo alla sua privacy e a quella della sua famiglia, per cui non vi sono molte informazioni sulla sua vita privata.

È sposato da molto tempo con una donna il cui nome non è noto ai giornali. Il comico la descrive così in un’intervista a Il Fatto Quotidiano: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata”. Dal loro amore nascono due figli, Filippo e Caterina.

Dario Vergassola a Pechino Express 2023: “Già partire è un buon arrivo…”

Sarà proprio sua figlia Caterina ad accompagnare Dario Vergassola nel folle viaggio di Pechino Express 2023. I due sono pronti a partecipare al reality Sky condotto da Costantino della Gherardesca, che li porterà in giro per tanti paesi dell’Asia, dall’India alla Cambogia. Si percepisce poco ottimismo e tanta della sua tipica ironia nell’annuncio via Instagram dell’attore comico: “Già partire è un buon arrivo…”.