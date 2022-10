Barbara Prezja, chi è la modella e artista nel cast di Pechino Express 2023

Chi è Barbara Prezja, modella e artista di origini albanesi tra i concorrenti di Pechino Express 2023. Sarà lei ad accompagnare Carolina Stramare in un avventuroso viaggio attraverso l’Asia nel reality targato Sky.

Chi è Barbara Prezja, carriera e vita privata della modella

Barbara Prezja ha 31 anni ed è una bellissima modella e artista di origini albanesi. Lavora per l’agenzia Benegas Management e si è costruita un discreto seguito sul suo profilo Instagram, grazie alle sue curve mozzafiato.

Finora ha raccolto oltre 44mila fan, ma è facile che ben presto possano diventare molti di più. Adora la recitazione e soprattutto la musica, cui ha dedicato una pagina Instagram apposita, Bluette music.

View this post on Instagram A post shared by Bàrbara Prezia ᴮᴸÜᴱᵀᵀᴱ (@_bluette)

Due modelle a Pechino Express 2023: in tv con Carolina Stramare

Barbara Prezja parteciperà a Pechino Express 2023 accanto dell’amica e collega Carolina Stramare, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2019. Il conduttore Costantino della Gherardesca è pronto a lanciare le due modelle in uno spericolato viaggio attraverso l’Asia, che le porterà in India, nel Borneo Malese e in Cambogia. Barbara e Carolina si scontreranno con molte, agguerrite coppie di vip. Dalla collega modella Martina Colombari, al fianco di suo figlio Achille, alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il suo ex allenatore e futuro marito Matteo Giunta.

Riusciranno ad affrontare tutti gli ostacoli e le intemperie del viaggio e a uscirne vincitrici?