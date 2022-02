Chi è Carolina Stramare, la nuova fidanzata di Dusan Vlahovic? Secondo Novella 2000 il nuovo attaccante della Juventus è stato conquistato dal fascino della modella 23enne. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Carolina Stramare, nuova fidanzata di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic, ex bomber della Fiorentina ora alla Juventus, ha trovato una nuova fiamma. Dopo la fine della sua relazione con l’influencer Maria Sole Pollio, il nuovo acquisto dei bianconeri si è di nuovo innamorato.

Secondo Novella 2000 il centravanti serbo si sarebbe fidanzato con la modella 23enne Carolina Stramare. A quanto sembra, i due si sono conosciuti quando Vlahovic vestiva ancora la maglia viola, e hanno deciso di portare avanti la loro storia una volta che il trasferimento a Torino è stato ufficializzato. La coppia ha infatti festeggiato insieme i rispettivi compleanni verso la fine di Gennaio. La modella avrebbe ricevuto, tra i tanti regali, anche un SUV il cui mittente resta ancora un mistero.

Vita, carriera e curiosità sulla modella

Nata a Genova il 27 Gennaio 1999, Carolina Stramare ha vinto l’80esima edizione di Miss Italia nel 2019. Nel 2021 avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, ma è stata costretta a ritirarsi prima dell’inizio del programma per motivi familiari. È testimonial e conduttrice per Helbiz Live, servizio streaming che trasmette in esclusiva la Serie B.

Intervistata dal settimanale Sportweek Carolina Stramare ha raccontato di essere una grande tifosa della Juventus, cresciuta in una famiglia di ferventi appassionati dei colori bianconeri: “Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus”.

In passato, le è stato attribuito un flirt con il cantautore Eros Ramazzotti, che la modella ha subito smentito: “Eros mi scrisse successivamente alla proclamazione, per congratularsi, visto e considerato che più volte io l’ho nominato raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho tatuata una frase di una sua canzone, Mamarà, per mia mamma, mancata tempo fa“.