William, chi è il compagno di Carmen Lasorella: vita privata, dove vive, età

Chi è William, attuale compagno di Carmen Lasorella. Scopriamo qualche informazione in più sull’uomo che ha conquistato la giornalista e conduttrice. Cosa sappiamo sul suo conto?

La vita privata di Carmen Lasorella è da sempre un argomento su cui è difficile scovare informazioni. La giornalista non è solita concedere molti dettagli ai giornali di gossip ed è molto gelosa della propria vita sentimentale. Ciononostante negli ultimi tempi ha parlato spesso di un uomo speciale, che ha quanto pare è riuscito a conquistare il suo cuore. Dopo le nozze fallimentari con l’operatore Giuseppe Falegnami, infatti, Carmen ha ritrovato l’amore al fianco di un uomo di nome William. Le informazioni sul suo conto sono molto scarse, non vi sono dati al momento sulla sua età o sulla sua carriera. Ciononostante, Lasorella ha spesso fornito alcuni dettagli sul suo conto in alcune recenti interviste.

Il rapporto con la giornalista: “Siamo entrambi cattolici e impegnati nel volontariato”

In un’intervista concessa alla Gazzetta del Mezzogiorno nel 2020, Carmen Lasorella spiega come il suo rapporto con William l’abbia aiutata a superare la delusione dovuta al ritiro della sua candidatura alle elezioni regionali in Basilicata nel 2019. “È stata un’esperienza amara.” –spiega la giornalista- “Mi sono ripresa dopo mesi grazie all’uomo meraviglioso che ho accanto ora. Siamo cattolici, siamo credenti, impegnati nel volontariato, grati per i doni ricevuti, felicemente fuori dal mainstream e viaggiamo tanto per luoghi bellissimi in moto“.

Parla di William anche sul suo sito ufficiale, dove coglie l’occasione per lanciare una frecciata al suo ex marito: “Sono accanto alla mamma, che ha superato i cento anni e soprattutto all’uomo della mia vita, con cui non sono ancora arrivata a dieci. Un matrimonio durato appena pochi mesi, che ho chiamato e che chiamerò sempre “l’Errore”, è finalmente alle spalle e così la sentenza di divorzio. Con William abbiamo una casa a San Marino, dove lui lavora. Viaggiamo di continuo, anche in moto, già che siamo entrambi motociclisti.”.