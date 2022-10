Martina Colombari, chi è l’ex Miss Italia a Pechino Express: marito, figlio, cosa fa

Chi è Martina Colombari, ex Miss Italia 1991 e conduttrice tv nel cast di Pechino Express 2023. Dopo una lunga carriera nel mondo della moda, è pronta a tornare in tv per l’avventuroso reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi è Martina Colombari, carriera e vita privata dell’ex Miss Italia: cosa fa oggi

Nata a Riccione il 10 luglio 1975, Martina Colombari ha 47 anni ed è una nota personalità televisiva, salita alla ribalta dopo l’elezione a Miss Italia nel 1991, all’età di soli 16 anni.

Dopo questa sua prima esperienza televisiva, ha conquistato il mondo della moda. Nel corso della sua lunga carriera da modella ha lavorato per i migliori brand tra cui Armani, Blue Marine, Versace e Roberto Cavalli. Ha poi fatto il suo esordio nel ruolo di conduttrice televisiva nel 1994, ad Un disco per l’estate. Negli anni conduce programmi come Super, Galagol, Controcampo e Goleada. Ottiene inoltre diversi ruoli da attrice in molti progetti per cinema e tv, tra cui i film Abbronzatissima e Paparazzi, e le serie Carabinieri, I Cesaroni e Il restauratore.

Negli ultimi anni si è divisa tra famiglia, impegno sociale, eventi letterali e teatro. Ha recitato in diversi musical e nel 2019 in Montagne Russe di Eric Assous, diretta da Marco Rampoldi. Presta inoltre il suo volto come attivista dell’associazione Every child is my child, un progetto per il quale è stata anche co-autrice dell’omonimo libro. Ha dedicato molto del suo tempo anche alla fondazione Francesca Rava NPH Italia. Nel 2017 è stata giurata per The Dot Circle, premio letterario dedicato al Doc Fiction, racconto tra cronaca e finzione.

È stata inoltre Madrina del Premio De Sanctis per la saggistica.

Vita privata: marito, figli, Instagram

In passato Martina Colombari è stata legata sentimentalmente al campione di sci Alberto Tomba. Dopo la fine della relazione nel 1995, la modella ha trovato l’amore della sua vita in Alessandro Costacurta, ex pilastro della retroguardia del Milan. I due si sposano nel 2004 e hanno un figlio nello stesso anno, Achille. La famiglia al completo appare spesso sul profilo Instagram della conduttrice, dove la seguono oltre 1 milione di persone.

Di recente la Colombari ha pubblicato un post in cui fa gli auguri ad Achille per il suo 18esimo compleanno: “Sembravano lontani e invece sono già arrivati! Vogliamo ringraziarti della felicità che ci hai dato, augurandoti un futuro assolutamente splendido e tanti sogni da realizzare.”.

Martina Colombari a Pechino Express 2023: “Buon viaggio a tutti noi!”

Martina Colombari sarà una dei concorrenti dell’edizione 2023 di Pechino Express. La conduttrice, affiancata dal figlio Achille, è pronta ad affrontare un avventuroso viaggio in Asia che attraverserà l’India, il Borneo e la Cambogia. Lo ha annunciato anche sul suo profilo Instagram, con parole piene di entusiasmo: “L’ignoto è possibilità, è crescita, è emozione. È vita! Buon viaggio a tutti noi!”.