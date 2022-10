Federica Fabrizio, chi è Federippi: la “femminista guastafeste” di Pechino Express 2023

Chi è Federippi, all’anagrafe Federica Fabrizio, compagna di Giorgia Soleri a Pechino Express 2023. Influencer molto impegnata nell’attivismo per i diritti sociali, si autodefinisce “femminista guastafeste”. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Federica Fabrizio, chi è Federippi di Pechino Express 2023: carriera e vita privata

Nata a Matera nel 1996, Federica Fabrizio, sui social Federippi, ha 26 anni ed è una nota influencer e attivista femminista che parteciperà a Pechino Express 2023 in coppia con Giorgia Soleri.

Vive a Roma, dove lavora in uno studio che si occupa di riabilitazione e ricerca di soluzioni informatiche e tecnologiche per la disabilità. Il suo percorso nel mondo dell’attivismo comincia da giovanissima: “A 19 anni mi sono resa conto che il mondo non stava andando nella direzione giusta, allora mi sono presa del tempo per informarmi, per capire l’origine di quel disagio”.

Ha un profilo Instagram che conta oltre 60mila follower, che usa come un diario in cui documenta la sua crescita: “Un percorso che poi si è autoalimentato grazie alle ragazze che hanno cominciato a seguirmi e a scrivermi”. Nella descrizione del suo account si descrive così: “Femminista guastafeste, combatto contro il patriarcato e i capelli crespi.

Annego i dispiaceri nella cedrata”.

L’esperienza a Pechino Express: “Pronte ad immolarci come meme viventi”

Federippi ha annunciato la sua partecipazione a Pechino Express 2023 sul suo profilo Instagram: “Siamo pronte a immolarci come meme viventi perchè è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla.

Scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto “FAKE IT TILL YOU MAKE IT”. Perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità

non vediamo l’ora!”.