Netflix luglio 2023, calendario delle uscite: tutte le serie e i film in arrivo

Netflix, le novità di luglio 2023: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo.

Netflix luglio 2023, novità e calendario delle uscite: tutti i film e le serie in arrivo

Il catalogo di Netflix continua ad espandersi anche d’estate ed è pronto a farvi compagnia anche sotto l’ombrellone. Molte novità e ritorni interessanti ci aspettano per il mese di luglio 2023, già dai primi giorni del mese. Il 4 luglio arriva Il principe, docuserie da tre episodi che ripercorre la storia dell’ultimo erede al trono d’Italia, Vittorio Emanuele di Savoia. Il 7 luglio porta un mix di generi interessante, con l’horror Escape Room 2, la commedia crime The Out-laws – Suoceri fuorilegge e il reality Hack my home. Il 14 luglio sarà invece il giorno di un grande ritorno con Bird Box: Barcellona, spin-off dell’horror post-apocalittico Bird Box, grande successo di Netflix del 2018. I fan del fantasy dovranno avere pazienza fino alla fine del mese, quando è attesa l’uscita della seconda parte della terza stagione di The Witcher.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a luglio 2023, data per data. Tutti i film, le serie tv e i documentari in arrivo in questa calda estate.