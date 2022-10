Maria Rosa Petolicchio, chi è la Prof de Il Collegio a Pechino Express 2023

Chi è Maria Rosa Petolicchio, professoressa de Il Collegio e concorrente di Pechino Express 2023. Insegnante di matematica e scienze dal 2001, ha messo in riga gli alunni del reality Rai per ben tre edizioni.

Chi è Maria Rosa Petolicchio, vita privata e carriera della Prof de Il Collegio

Nata a Salerno nel 1965, Maria Rosa Petolicchio ha 57 anni ed è una professoressa molto nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diverse edizioni de Il Collegio.

Insegna matematica e scienze nelle scuole statali dal 2001, quando ottiene il suo primo incarico nella scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia. Fa il suo esordio in tv nella seconda edizione de Il Collegio, durante la quale si fa subito notare per la sua autorevolezza e severità. “Io sono convinta che la severità sia importante.” –afferma la Prof in un’intervista- “Bisogna avere dei punti fermi sui quali non transigere”. Fa parte del corpo docente del reality fino alla sesta edizione del programma.

La sua fama televisiva le è valsa un buon seguito anche sul web, dove ha un profilo Instagram da oltre 230mila follower. Maria Rosa Petolicchio è sposata da molti anni con suo marito, Sergio, padre delle sue due figlie. L’insegnante è una grande amante degli animali ed è la fiera padrona di una cagnolina, Arya.

View this post on Instagram A post shared by @mariarosapetolicchio

Una Prof a Pechino Express 2023: in viaggio con l’alunno Andrea Di Piero

La professoressa Maria Rosa Petolicchio non fa parte del cast della settima edizione de Il Collegio. L’insegnante è infatti impegnata a partecipare all’avventuroso reality Sky Pechino Express. La Prof, affiancata dal suo ex alunno Andrea Di Piero, affronterà un lungo viaggio in Asia nell’edizione 2023 del programma, sempre condotta da Costantino della Gherardesca. Attraverseranno l’India, il Borneo malese e la Cambogia, sfidando coppie di vip e celebrità del web.