Caterina Vergassola, chi è la figlia di Dario Vergassola a Pechino Express 2023

Chi è Caterina Vergassola, figlia di Dario Vergassola e concorrente di Pechino Express 2023. Si sa pochissimo della figlia del comico, pronta alla prima esperienza in un reality show. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Caterina Vergassola, figlia del comico Dario Vergassola: cosa sappiamo di lei?

Nata e cresciuta in Liguria, Caterina Vergassola è una dei due figli del noto attore comico Dario Vergassola. Ha 34 anni ed è molto unita ai suoi genitori, che l’hanno sempre protetta dalla luce dei riflettori.

Si sa molto poco infatti su di lei e su suo fratello maggiore, il 38enne Filippo, in quanto sono entrambi molto gelosi della propria privacy. Si sa poco circa la sua occupazione: ha studiato a Milano e si è poi trasferita in Svezia. Lavora nel campo del marketing e si occupa di alcune case vacanze in Liguria. È inoltre la mamma di due figli.

È stato possibile carpire alcuni dettagli sulla sua vita in un’intervista che ha concesso assieme a suo padre ad Oggi è un altro giorno.

“Hanno una madre meravigliosa e un padre inconcludente” confessò scherzoso l’attore a Serena Bortone. Caterina ha commentato il rapporto del padre con i suoi nipotini: “Devo dire che è sempre stato un papà super presente, da nonno ha buttato giù le barriere dell’educazione e fa fare ai miei figli cose che a me e a mio fratello non hanno mai fatto fare”. Ha poi concesso alcune parole scherzose: “Da papà ho preso il naso e l’altezza”.

Ma anche un discorso sentito su quel che le ha insegnato suo padre: “Da lui ho preso il modo di approcciarsi alla vita, la capacità di vedere le cose positive della vita”.

Padre e figlia a Pechino Express 2023: “Già partire è un buon arrivo”

Caterina Vergassola farà la sua prima, vera esperienza televisiva al fianco del padre nell’edizione 2023 di Pechino Express. I due sono una delle coppie in gara nell’avventuroso reality guidato da Costantino della Gherardesca.

Affronteranno un lungo viaggio attraverso l’Asia che li porterà in India, nel Borneo malese e in Cambogia. Papà Dario non sembra molto ottimista e ha annunciato la sua partecipazione con la sua tipica ironia: “Già partire è un buon arrivo…”.