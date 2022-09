Grande Fratello Vip 7, le anticipazioni della seconda puntata: chi entra e nomination

Grande Fratello Vip 7, ecco le anticipazioni della seconda puntata: chi entrerà nella casa? Chi andrà in nomination questa sera?

Stasera, 22 settembre 2022, va in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. La casa più spiata d’Italia è tornata ad essere piena di celebrità dallo scorso lunedì ed è già pronta ad accogliere un gruppo di nuovi concorrenti.

Sono ancora tanti i futuri “inquilini” che aspettano di fare il loro ingresso e l’identità di chi stasera varcherà la porta rossa è ancora un mistero. Con ogni probabilità, uno dei nuovi concorrenti sarà Giovanni Ciacci, già in collegamento lunedì scorso e fresco di quarantena. Gli altri concorrenti in attesa sono Marco Bellavia, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro.

Ospiti e nomination: chi rischia di lasciare la casa?

Anche questa sera, al fianco del conduttore Alfonso Signorini ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti a commentare i primi giorni dei concorrenti nella casa del Grande Fratello. Non si esclude la presenza di ospiti d’eccezione negli studi del GF, sebbene al momento non vi siano ancora indiscrezioni. È anche il momento di cominciare a parlare di nomination. Il cast di concorrenti sembra già affiatato, ma non sono mancati screzi e incomprensioni. L’ex tronista Luca Salatino e l’ex Velina Cristina Quaranta hanno battibeccato sulla spesa e sull’uso degli avanzi.

Il litigio si è risolto grazie alla mediazione di Pamela Prati, ma chissà che qualcuno non se la sia legata al dito…In bilico anche Patrizia Rossetti, che già pensa all’addio, e Attilio Romita, che ha creato un po’ di scompiglio con le sue dichiarazioni senza filtri.

