Greta Gerwig, chi è la regista di Barbie: vita privata, carriera, film

Chi è Greta Gerwig, regista di Barbie: vita privata, carriera e film

Nata a Sacramento il 4 agosto 1983, Greta Gerwig ha 40 anni ed è una nota attrice, sceneggiatrice e regista americana, sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per il grandioso successo del suo Barbie. Si avvicina al mondo dello spettacolo dopo aver studiato letteratura inglese e filosofia al Barnard College di New York, scrivendo commedie e facendo le sue prime esperienze in gruppi di improvvisazione. Nel 2006 si avvicina al genere Mumblecore, prima con il suo primo ruolo da attrice in LOL, diretto da John Swanberg, e poi come regista e sceneggiatrice. È in questi anni che, insieme a Swanberg, dirige il suo primo film, Nights and Weekends.

Dopo alcuni anni di gavetta nel cinema indipendente, si fa conoscere da un pubblico più ampio nel 2011, recitando Amici, amanti e… e in Arturo. Negli anni successivi Greta appare in molte pellicole di spessore, come To Rome with Love di Woody Allen e Frances Ha di Noah Baumbach, ruolo che le vale la sua prima candidatura ai Golden Globe.

Nel 2017 Greta Gerwig scrive e dirige Lady Bird, film che la lancia verso il successo dietro la macchina da presa. La sua pellicola d’esordio è apprezzatissima da pubblico e critica, e ottiene ben cinque candidature ai Premi Oscar. Nel 2019 è alla regia di Piccole donne, film ispirato all’omonimo romanzo. Agli Oscar 2020 Piccole donne porta a casa la statuetta per i Migliori Costumi e altre cinque candidature.

Il successo di Barbie nel 2023: “Una cosa favolosa e strana”

Il successo di Barbie nel 2023 ha stupito la stessa Gerwig: il film sulla bambola più famosa di sempre ha raccolto oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo. La regista ne ha parlato in una recente intervista ad Uproox: “In tutta onestà sto vivendo quest’esperienza in tempo reale ed è davvero incredibile. Ma è anche stupefacente perché mi trovo a New York City e ieri ho cominciato a passare da un cinema all’altro aumentando il volume in diverse proiezioni. Insomma, ho pensato che “Penso che potremmo aggiungere un decibel qua. Continuiamo così”. Ma sì, è fantastico. Ovviamente sono qui a New York City, ma mi rendo conto che il film è un fenomeno ovunque. Che è una cosa favolosa e strana“.

Vita privata: marito, figli

Greta Gerwig è sposata da diversi anni con un suo celebre collega, Noah Baumbach, con il quale ha collaborato in diverse pellicole. Nonostante una differenza di età di ben 14 anni, i due sono diventati una coppia solidissima, ormai inseparabile dal 2011. Dalla loro unione sono nati due figli: Harold, nato nel 2019, e il più piccolo, nato appena qualche giorno fa. Baumbach è anche il padre di un figlio di 13 anni, Rohmer, nato da un suo precedente matrimonio.