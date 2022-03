Chi è Giuseppe Battiston: carriera, film, Volevo fare la rockstar 2,

Giuseppe Battiston è un attore italiano che nella serie televisiva Volevo fare la rockstar 2 interpreta il ruolo di Francesco Colombo. Ecco cosa sappiamo di lui e della sua carriera da attore.

Chi è Giuseppe Battiston

Giuseppe Battiston, nato ad Udine il 22 luglio 1968, ha 54 anni ed è nato sotto il segno zodiacale del Cancro. L’attore italiano è appassionato di recitazione fin da giovanissimo tanto che entrare nel mondo dello spettacolo è sempre stato il suo obiettivo.

Diplomato alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, l’artista vanta una lunga una carriera tanto da aver ricevuto premi importanti, come il David di Donatello e il Ciak d’oro (come miglior attore non protagonista).

Film

L’attore friulano Battiston ha partecipato a diverse pellicole, la maggior parte di grande successo di pubblico e critica. Nella sua carriera ha lavorato accanto a grandi nomi internazionali come Cristina Comencini, Roberto Benigni e Paolo Genovese. Tra i film più importanti ricordiamo Italia-Germania 4-3, Chiedimi se sono felice, A casa nostra, la Giusta distanza, Amore, bugie & calcetto, Si può fare.

Ha partecipato anche al film Perfetti Sconosciuti.

Vita privata e curiosità

L’attore friulano è molto attento alla sua vita privata e non lascia trapelare nulla che lo possa riguardare da vicino a livello di gossip. Al momento Battiston non ha una moglie e non è si sa neppure se abbia una compagna. Non è presente sui social e non si conosce neanche il suo attuale luogo di residenza.