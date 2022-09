GF Vip, Attilio Romita lancia frecciate a Giucas Casella: “Vecchio bavoso”

GF Vip 7, le frecciate di Attilio Romita a Giucas Casella: “Vecchio bavoso, che roba viscida”. L’ex giornalista Rai continua a pungere dopo le affermazioni sulla Royal Family: “Allungava le mani, una scena terribile”.

GF Vip 7, Attilio Romita contro Giucas Casella: “Vecchio bavoso, scena viscida”

Attilio Romita non ha freni e continua a far parlare di se per la sua schiettezza senza filtri. L’ex giornalista Rai, tra i primi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7, dopo aver criticato aspramente la Rai e la Royal Family, si è scagliato contro uno degli inquilini della precedente edizione, Giucas Casella.

Romita ha trovato fuori luogo la troppa confidenza dell’illusionista nei confronti di Delia Duran e Lulù Selassié. In particolare, ha criticato l’episodio della doccia hot tra Casella e le due affascinanti concorrenti. “C’era Giucas Casella che faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso.” –ha spiegato l’ex conduttore del TG1 a Sara Manfuso– “La cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Una cosa viscida e brutta…Questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle.

La scena è stata proprio terribile”.

“giucas casella un vecchio bavoso”io sono ufficialmente un attilio romita stan account pic.twitter.com/Xf7GiJoUnL — alice🦦 (@fontanaalicee) September 21, 2022

La reazione del web: “Tutta la mia stima”, “Vedremo cosa farà lui”

La franchezza brutale di Romita ha colpito tantissimi utenti social. Dopo neanche due giorni, si è infatti già creato una fama di “blastatore” sul web: “Attilio Romita in due giorni si è messo contro: la Rai, la famiglia reale inglese, Giucas Casella. DUE.

GIORNI“. Alcuni hanno criticato la sua ultima uscita su Giucas Casella e attendono di vedere come reagirà il giornalista se posto in situazioni simili: “Vedremo se lui si tirerà indietro quando dovrà subire le scenette imposte dal GF”. Altri, invece, hanno cominciato ad idolatrarlo: “Attilio Romita odiava Giucas Casella più di me, già per questo merita tutta la mia stima“. O ancora: “”.