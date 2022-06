Non ha peli sulla lingua e in passato si è guadagnata il soprannome di “più odiata del web“. Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe, è la moglie di Paolo Bonolis da cui avuto 3 figli.

Chi è Sonia Bruganelli e che lavoro fa

Sonia Bruganelli nasce il 20 febbraio del 1974 a Roma. Si laurea in Scienze della Comunicazione e muove i primi passi nel mondo del lavoro nel settore della moda, come modella di fotoromanzi.

Si interessa presto però alla televisione. Qui viene chiamata come ospite occasionalmente, soprattutto in programmi Mediaset, come opinionista, ed è protagonista di alcune telepromozioni. È proprio nel 1977, a Tira e Molla, che conosce Paolo Bonolis: suo futuro marito. Successivamente, da imprenditrice, crea con il brand Happiness una collezione di magliette ispirata al programma Avanti un altro (condotto proprio dal marito), e la linea di abbigliamento per bambine Adele Virgy. Dal 2005 invece prende le redini della SDL, agenzia di scouting che si occupa – anche – dei casting delle trasmissioni Avanti un altro e Ciao Darwin.

Marito e figli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sposano nel 2002 per poi dare alla luce tre figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele (2009). Nel frattempo Sonia Bruganelli è anche imprenditrice. In merito al suo amore con Paolo Bonolis, in una intervista a Gente, Bruganelli ha affermato che ““quando si ama in modo meno carnale, meno fisico, ma più mentale, si realizza una cosa: l’amicizia con la A maiuscola, che è uguale alla A di amore, è la forma di amore più grande. Sapere che Paolo è il mio migliore amico e io sono la sua migliore amica ci rende invincibili. Ci possiamo dire tutto, ma nessuno riuscirà a mettersi fra noi due.

Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”.

La figlia maggiore Silvia è disabile. Nata con un cardiopatia grave, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico in seguito al quale ha avuto problemi motori. “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”, ha dichiarato l’imprenditrice rivelando anche che “vederla così piccola e piena di tubicini mi metteva paura, persino di toccarla”.

Leggi anche: Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “nessuno riuscirà a mettersi tra di noi”

Sonia Bruganelli opinionista al GfVip 6

Nel settembre 2021 Sonia Bruganelli debutta ufficialmente in tv come opinionista regolare. Lavora infatti al fianco della collega Adriana Volpe, con la quale in passato c’è stato qualche battibecco, nello studio del Grande Fratello Vip. Sul web la sua schiettezza non è sempre apprezzata, ma in tv accende gli animi dei telespettatori e tiene alta l’attenzione.

Ecco cosa ha detto Sonia Bruganelli delle donne della casa del GF Vip 2021.

“Soleil sembra una fatina ma secondo me dentro è tutto il contrario. La signora è Katia Ricciarelli, scusatemi se mi permetto, ha dimostrato che a una certa età quando non hai più niente da dimostrare ti siedi e ti guardi tutti dall’alto al basso con molta carineria, le altre devono dimostrare e sicuramente tireranno fuori gli artigli. Forse anche Manila, che ha ancora forse un’attenzione per come appare e poi è più grande“.