Gomorra 5, finale di stagione all’ultimo respiro. VIDEO

Gomorra 5, finale di stagione: tutti aspettano il capitolo conclusivo di un viaggio durato ben 5 lunghi anni. La resa dei conti e lo scontro finale tra Genny e Ciro chiuderà l’ultima stagione della serie Tv.

Gomorra 5, finale di stagione

Venerdì 17 dicembre su Sky e Now tv, ci sarà il finale di stagione di Gomorra. Per gli ultimi due episodi non Sky ha deciso di non mostrare in anteprima ai clienti extra i contenuti a differenza delle puntate precedenti. Una scelta per non avere spoiler e per far gustare a tutti il finale di stagione che sarà sicuramente sorprendente e ricco di colpi di scena.

Nello scontro finale tra Genny e Ciro nella quinta stagione si sono inseriti diversi personaggi interessanti che hanno convinto e dato freschezza all’ultimo capitolo.

Gomorra 5, episodi 9 e 10: anteprima e anticipazioni. VIDEO

Tanti gli spunti che verranno raccontati ed affrontati negli episodi 9 e 10 del finale di stagione della serie tv Gomorra. Gennaro Savastano dovrà affrontare e subire l’ennesimo tradimento. Nonostante ciò, il boss di Secondigliano è impegnato anche su un altro fronte delicato: riavere suo figlio e proteggere Azzurra e la sua famiglia da Ciro Di Marzio e i suoi uomini.

Intanto, il piccolo Pietro verrà portato in una casa famiglia, nel mentre il magistrato Ruggieri si troverà sotto ricatto del boss e dovrà scegliere se punirlo o cedere ai suoi ricatti per riavere suo figlio.

O’ Maestrale tradirà Gennaro perché si renderà conto che gli uomini di Ciro combattono per gli ideali e non per soldi. Si sentono tutti immortali e non hanno paura di morire. Dunque, O’ Maestrale deciderà di rivelare delle informazioni cruciali a Ciro per passare dalla sua parte e salvare sua moglie. ‘O Munaciello però ha scoperto che o’ Maestrale ha nascosto la moglie e attenderà solo il momento giusto per rivelarlo a Genny.

Poi lo scontro finale vedrà anche un ultimo faccia a faccia tra Genny e Ciro per mettere fine ai fantasmi del passato una volta e per sempre.

