Patrizia Rossetti lascia il GF Vip 7? “Ho troppo da fare, non resto mesi”

Il GF Vip 7 perde già i pezzi, Patrizia Rossetti lascia il programma? La conduttrice ed opinionista, conversando con gli altri concorrenti, ha confessato di non voler rimanere a lungo nella casa: “Non posso restare qui per mesi”. Come mai? Cosa è successo?

Patrizia Rossetti lascia il GF Vip 7? La conduttrice non vuole restare mesi nella casa

Il cast del Grande Fratello Vip 7 comincia a perdere i pezzi. Uno dei concorrenti del reality show, tornato in tv appena il 19 settembre, ha già confessato agli altri inquilini di non avere intenzione di restare a lungo nella casa.

Si tratta di Patrizia Rossetti, nota conduttrice tv e ospite fissa di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. In una chiacchierata con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, la Rossetti ha affermato di avere troppi impegni nella vita reale e di non poter dedicare mesi al GF: “Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura.

Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro“.

Rossetti resta poco: “Spazio ai giovani, non posso restare. Io poi un lavoro ce l’ho”

Patrizia Rossetti sembra più che decisa a lasciare il programma tra qualche settimana per poi rimettere mano alle proprie attività. Non ha alcuna intenzione di arrivare fino in fondo al reality: “Il mio agente ha questa delega, ha il mio cellulare, la mia posta, si deve occupare del mio commercialista, io non ho nessuno, fratelli o sorelle.

Ecco perché no, non posso restare. Preferisco che vadano avanti i giovani. E ricordate che io un lavoro ce l’ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata”.

Il tempo di godersi il ritorno in tv, quindi, e poi basta, si torna alla vita di tutti i giorni. O almeno questi sono i piani della Rossetti. I social sono molto freddi nei confronti della conduttrice, che in passato aveva dichiarato: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show”. I suoi celebri coinquilini potrebbero decidere di accontentarla prima del previsto mandandola in nomination, e in quel caso sarebbe il pubblico ad avere l’ultima parola.