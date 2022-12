GF Vip 7, anticipazioni e ospiti 12 dicembre: chi sarà eliminato?

GF Vip 7, anticipazioni e ospiti della puntata del 12 dicembre 2022. Tante indiscrezioni sulla puntata di stasera del reality più amato dagli italiani. Chi sarà eliminato questa sera? Ginevra Lamborghini è pronta al suo ritorno?

GF Vip 7, anticipazioni e ospiti della puntata del 12 dicembre

Stasera, 12 dicembre 2022, va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. Dopo l’episodio speciale di sabato scorso, si torna al consueto appuntamento di lunedì sera: cosa ha in serbo per il suo pubblico Alfonso Signorini? Il conduttore ha in serbo tante sorprese per i suoi spettatori, tra cui l’ingresso di due nuovi concorrenti.

Al suo fianco, come al solito, ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Chi sarà eliminato: il televoto tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi

Questa sera si decide il destino di Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I due vipponi sono finiti al televoto dopo una lunga permanenza nella casa del GF. Chi tra loro due sarà eliminato dal gioco? Fino a pochi giorni fa Charlie Gnocchi sembrava condannato ad uscire.

Lo speaker è stato infatti protagonista di diversi episodi di cattivo gusto fin dall’inizio della trasmissione. Dal caso Bellavia, al pesante litigio con Amaurys Perez, fino ai recenti commenti osceni su Oriana Marzoli. Una serie di vicende molto discutibili che hanno reso Gnocchi uno dei concorrenti più sgraditi al pubblico a casa. Negli ultimi giorni, tuttavia, anche Romita ha fatto molto discutere a causa della sua grande vicinanza con la showgirl Sarah Altobello.

La grande complicità tra i due, ai limiti del flirt, ha mandato su tutte le furie la sua compagna, Mimma Fusco, che si è duramente sfogata sui social. Una grossa fetta del pubblico a casa ora vuole il giornalista fuori: che possa bastare per salvare Charlie?

I nuovi concorrenti: chi entra nella casa del GF?

Nonostante la trepidazione del pubblico a casa, pare difficile che questa sera Ginevra Lamborghini riesca a rientrare nella casa.

La sorella di Elettra, in quarantena per prepararsi all’ospitata al GF con i suoi vecchi compagni d’avventura, è risultata positiva al coronavirus. Fin quando non risulterà negativa al tampone, il suo ingresso sarà rimandato. Sapremo solo questa sera se l’influencer sarà in grado di varcare la porta rossa e incontrare di nuovo Antonino Spinalbese. Nel frattempo pare che siano stati confermati gli ingressi di due nuovi concorrenti. Si tratta dell’attrice e modella Milena Miconi e del bassista dei Pooh Riccardo Fogli.

I due vip sono pronti a sconvolgere un po’ gli equilibri del reality con le loro personalità. Cosa succederà? Quanto dureranno nella casa?