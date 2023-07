Andrea Purgatori, da Atlantide a Greenpeace al cinema: la carriera

Andrea Purgatori era un giornalista, attore e conduttore del programma Atlantide su La7.

Chi era Andrea Purgatori

Andrea Purgatori, nato 1 febbraio 1953, è stato un giornalista e conduttore che nel 1974 ha conseguito il Master of Science in Journalism alla Columbia University a New York. Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, è noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale negli anni di piombo. Ha realizzato reportage su molti conflitti (come ad esempio la guerra in Libano) e si è distinto anche per un racconto sulla guerra tra Iran e Iraq. Tra i temi da lui approfonditi nelle sue inchieste c’è quello della strage di Ustica.

Andrea Purgatori, Atlantide in tv e le altre collaborazioni

Ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair, Huffington Post e Le Monde diplomatique.

Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia.

Su La7 ha condotto il programma “Atlantide”.

Televisione, cinema e letteratura

Andrea Purgatori è stato, nel corso della sua lunga carriera, conduttore su Rai 1 di Uno di Notte e condotto Confini su Rai 3. nel 2002 ha partecipato al programma televisivo Il caso Scafroglia (Rai Tre) e nel 2006 ha preso parte al film Fascisti su Marte.

Andrea e il cinema

Purgatori è anche stato, nel corso della sua lunga carriera, membro dell’Accademia del Cinema Italiano e dell’Accademia europea del cinema, presidente delle Giornate degli Autori e dal 4 marzo 2015 membro del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Vita privata: moglie e figli

Andrea Purgatori aveva sposato Nicole, una storica dell’arte di origine tedesca da cui si è poi separato. La coppia ha avuto tre figli: Edoardo, Ludovico e Vittoria. Tutti e tre i figli pare siano stati testimoni del secondo matrimonio avvenuto nel 2018 con l’aristocratica Livia Belelli.