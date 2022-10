Perché Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno litigato: c’entra Bellavia

Perché Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno litigato furiosamente nella notte? Dopo la diretta di giovedì del GF Vip 7, l’atleta italo-cubano non ci ha visto più e ha cominciato ad inveire contro il conduttore radiofonico. Cosa è successo?

Violenta litigata tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi: cosa è successo?

Dopo la fine della diretta di giovedì 20 ottobre è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip 7. Durante la notte è infatti esplosa una violenta lite tra l’ex nuotatore Amaurys Perez e il conduttore radio Charlie Gnocchi.

L’atleta italo-cubano non ci ha visto più e ha riempito di insulti l’altro gieffino, stufo a quanto pare di alcuni suoi atteggiamenti da “tuttologo del c***o”. La regia del GF ha provato a censurare l’accaduto, spostando il focus delle riprese sul giardino vuoto. L’audio, tuttavia, è rimasto aperto ed inequivocabile: le registrazioni sono diventate rapidamente virali sul web.

MIO DIO AMAURYS INCAZZATO NERO CHE SCLERA CONTRO CHARLIE #gfvip pic.twitter.com/f7BraeTEIC — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 21, 2022

Perché hanno litigato: il motivo è di nuovo Marco Bellavia

Ma per quale motivo i due concorrenti si sono azzannati? A quanto sembra tutto nasce da un commento di Charlie Gnocchi, che avrebbe apostrofato Amaurys intimandogli di smettere di parlare di Marco Bellavia. A quanto pare l’atleta aveva già dimostrato di mal sopportare il conduttore negli scorsi giorni, e l’esplosione di giovedì sarebbe solo il culmine di questo nervosismo nei suoi confronti.

Questa la versione di Gnocchi, che ne ha parlato apertamente nel confessionale: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui.

Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale”.

Lo stesso Amaurys ha poi confermato quanto accaduto in una conversazione con Alberto, come riporta su Twitter Iperborea: “Stavano parlando in giardino di Marco, Amaurys si stava giustificando dicendo che è anche testimonial di 7 Onlus e in quel momento Charlie lo ha mandato a fancul* e ha detto di smetterla di parlarne.

Da lì lo sbrocco“.

Amaurys, con Alberto, ha confermato la versione di Charlie. Stavano parlando in giardino di Marco, Amaurys si stava giustificando dicendo che è anche testimonial di 7 Onlus e in quel momento Charlie lo ha mandato a fanculo e ha detto di smetterla di parlarne. Da lì lo sbrocco — Paola. (@Iperborea_) October 21, 2022

Altri utenti su Twitter hanno evidenziato come Charlie Gnocchi non sia nuovo a queste uscite. Oltre ad aver condiviso opinioni discutibili sulla questione Bellavia, infatti, Gnocchi ha spesso zittito altri concorrenti che hanno provato a parlarne ancora dopo il suo ritiro.

Alcuni sostengono che stia seguendo precise direttive della produzione, che desidererebbe lasciarsi lo scandalo alle spalle.