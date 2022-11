Milena Miconi, chi è oggi l’ex primadonna del Bagaglino: GF Vip, vita privata, Instagram

Chi è oggi Milena Miconi, ex primadonna del Bagaglino e attrice molto nota al pubblico italiano. Dal GF Vip 7 alla vita privata.

Chi è Milena Miconi, ex primadonna del Bagaglino e possibile nuova concorrente del GF Vip 7. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata, dai tanti ruoli a teatro e in tv alla presunta rivalità con Pamela Prati.

Chi è Milena Miconi, carriera e vita privata dell’ex primadonna del Bagaglino

Nata a Roma il 15 dicembre 1971, Milena Miconi è un volto molto amato della televisione italiana. Dopo i suoi esordi tra fotoromanzi, teatro e cinema, si è fatta conoscere dal pubblico italiano in quanto primadonna del Bagaglino e grazie a diversi ruoli in fiction televisive. “Io sono arrivata al Bagaglino inaspettatamente.” -spiega in un’intervista a Sussidiario.it– “Mi presentarono a Pingitore, feci un provino e mi prese.

Fu una scuola tostissima. Ho imparato la disciplina dello stare al teatro. Oltre ad avere l’opportunità di vedere recitare grandi artisti, è stata una grande scuola”. Secondo alcune voci di corridoio ai tempi del Bagaglino tra Milena Miconi e Pamela Prati si sarebbe instaurata una forte rivalità, rumor mai confermato da nessuna delle due artiste.

In particolare, per quanto riguarda il piccolo schermo ha avuto un ruolo fisso in due stagioni di Don Matteo e di Carabinieri, e ha inoltre recitato nelle miniserie Edda, San Pietro, Vita da paparazzo, Sarò sempre tuo padre e La vita che corre.

Al cinema recita in diversi film, tra cui Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, 100 metri dal paradiso di Raffaele Verzillo e Babbo Natale non viene dal Nord di Maurizio Casagrande.

Milena Miconi al GF Vip 7? Potrebbe entrare prima di Natale

Milena Miconi potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7. L’attrice potrebbe fare il suo ingresso nella casa nelle settimane prima di Natale, al fianco di Manuela Villa, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e figlia di Claudio Villa.

Secondo le indiscrezioni di Pipol.tv la produzione del GF è preoccupata dai troppi positivi al Covid nella casa. Il reality ha infatti già perso per l’isolamento Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Alberto De Pisis. Per questo motivo, nonostante le iniziali preoccupazioni, gli autori vorrebbero “tamponare” la diaspora di vip con un paio di volti nuovi.

Vita privata: marito, figlie, Instagram

Milena Miconi è sposata dal 2019 con lo sceneggiatore 60enne Mauro Graiani, al suo fianco da ben 18 anni.

Dal loro amore sono nate due figlie: Sofia, nata nel 2003, e Agnese, nata nel 2010. I fan più accaniti di Milena possono seguirla tramite i suoi profili social. L’attrice ha un profilo Instagram da oltre 132mila follower e una pagina Facebook dove ha un seguito di 22mila persone.