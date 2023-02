Rosanna Banfi: vita privata e malattia della figlia di Lino Banfi

Rosanna Banfi, pseudonimo di Rosanna Zagaria, è un’attrice italiana figlia di Lino Banfi. Ecco cosa sappiamo della vita privata di Rosanna Banfi.

La vita privata di Rosanna Banfi

Nel 1992 Rosanna Banfi convola a nozze con Fabio Leoni. Dall’unione nascono due figli: Virginia, nel 1993, e Pietro, nel 1998. Rosanna Banfi e il marito Fabio Leoni si sono sposati nel 1992 e anche lui, come Rosanna, è riuscito a costruirsi una carriera di successo. L’uomo infatti un attore e sceneggiatore, oltre a essere il soggettista di molte fiction. Tutti e due non amano parlare della loro vita privata e sono molto schivi alle telecamere.

Malattia

Rosanna Banfi ha dovuto combattere contro il tumore al seno. Nel 2009 infatti il papà Lino ha raccontato a La vita in diretta che Rosanna ha combattuto duramente contro un tumore al seno. Lei si è sottoposta a cicli di chemioterapia e a interventi chirurgici ed è riuscita a superare la malattia. Oggi l’attrice è promotrice della ricerca e della prevenzione.Dieci anni dopo il superamento della malattia, Rosanna ha scritto sui social che “la vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole“.

La morte della mamma