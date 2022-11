Chi è Sarah Altobello, new entry al Gf Vip 7: fidanzato, carriera, tv

Sarah Altobello è una nuova concorrente del Gf Vip 7. Dopo l’uscita prematura di alcuni concorrenti anche a seguito del caso Bellavia, Sara Altobello entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Chi è Sarah Altobello

Sarah Altobello, attrice e showgirl nata nel 1988 in provincia di Bari, entrerà a breve nella casa del Grande Fratello Vip 7. Famosa per essere la “sosia” di Melania Trump, per lei è un ritorno all’interno dei reality show.

Nel 2019, infatti, ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Nata a Modugno nel 1998, è da sempre attrattta dalle telecamere e dal mondo della televisione, tanto da desiderare di diventare una presentatrice o comunque essere parte di quel mondo, fin da bambina. La sua carriera inizia come cubista in discoteca, per poi lavorare in un centro estetico, divenendo addetta alle lampade abbronzanti. Nel 2014 posa per il suo primo calendario e nel 2017 farà il suo primo calendario senza veli.

Attualmente è opinionista per numerose trasmissioni e salotti di Canale 5 come Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Fidanzato

Sarah Altobello è fidanzata da diversi anni con il manager Tony Toscano. Il manager, che ha passato gran parte della sua vita dietro le telecamere, è un organizzatore di eventi e agente delle star della televisione, tra cui anche Marco Bellavia. Dopo aver aperto la sua impresa, ha iniziato a rappresentare vip come Marco Predolin, Demetra Hampton, Giucas Casella, Valerio Merola, Donatella Rettore e molti altri.