Chi è Oriana Marzoli: Gf Vip 7, ex fidanzati, reality show, carriera, origini

Oriana Marzoli è una showgirl e concorrente del Grande Fratello Vip 7. Vita privata, ex fidanzati, carriera in tv

Oriana Marzoli è una showgirl, volto fisso di Telecinco (il Canale 5 spagnolo). È una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è nata a Caracas in Venezuela nel 1992 ed è una vera e propria professionista dei reality show. Pronta ad entrare anche nel Grande Fratello Vip 7, è stata protagonista di diversi reality in Spagna. La sua carriera televisiva e nel mondo dello spettacolo è iniziata con l’edizione spagnola di Uomini e Donne. A 20 anni è stata al programma come corteggiatrice, ma non fu scelta dall’allora tronista Cristian Perez.

Nel corso di questa sua esperienza si innamora dell’italiano Tony Spina, tanto da infrangere le regole del programma (tanto che questa relazione c0n Tony la spinse a decidere di rimandare il trono, facendo in modo che Tony e Oriana si incontrassero all’esterno).

Reality show

Oriana ha partecipato come concorrente a “Survivors 2014” la versione spagnola de L’Isola dei famosi insieme al suo fidanzato Tony Spina, dove dura solo pochi giorni.

I due partecipano insieme ad Amor Aproba (un reality della Tv Cilena, paese dove Oriana ha riscosso molto successo) ma qui la loro storia si chiude di nuovo. Come già detto, Oriana è stata assieme a Tony Spina, suo ex fidanzato. In Italia la conosciamo per la sua relazione con l’ex tronista Ivan Gonzalez: i due hanno anche partecipato insieme a un reality spagnolo La Casa Fuerte.

Ex fidanzati

Oriana ha avuto in particolare due ex fidanzati.

Il primo Tony Spina, il secondo Ivan Gonzales. Ora dovrebbe essere single.