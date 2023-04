Oroscopo settimanale Branko 10-16 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 10 al 16 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni di aprile? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 aprile, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi giorni d’aprile? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 10 al 16 aprile.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Il supporto di Venere riscalda il cuore dei nati nell’Ariete. La bellezza del pianeta dell’amore risplende in voi in questi giorni, donandovi fascino e grande sicurezza in voi stessi. È il momento giusto per mettervi in gioco e fare la vostra mossa, potreste essere ricambiati. L’estate porterà rivoluzioni, ma avete le carte in regola per gestirle al meglio.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

I nati nel Toro si preparano al futuro. Avrete modo di dare il via a molti progetti a cui pensate da tempo: non avrete risultati immediati, ma c’è tutto il potenziale per rendere al meglio. Occhio però a non farsi cogliere dalla frustrazione, non ha senso pretendere troppo in questo momento. Ritagliatevi del tempo per rilassarvi, cercate di dare la priorità alla vostra serenità interiore.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

La passione travolge i nati nei Gemelli. L’amore non è mai stato così fiammeggiante nella vostra vita, avrete molte occasioni di sfogare i vostri istinti più bollenti. Attenzione però a non esagerare: Venere non vi aiuterà per sempre, rischiate di ferire i sentimenti altrui se non prendete una decisione in breve tempo. Siate onesti con voi stessi e con le persone a voi care.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Si aprono nuovi scenari nella vita dei nati nel Cancro. Avrete l’opportunità di percorrere alcune strade che non avevate mai considerato prima. Sta a voi scegliere, meglio la noia sicura del quotidiano o il rischio eccitante delle novità? Prendete una decisione, ma non lasciate passare troppo tempo: alcuni treni passano una volta sola.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Amicizie inedite nel futuro dei nati nel Leone. Tanti volti nuovi nella vostra vita, sia in privato che sul lavoro. Potreste ritrovarvi a collaborare con persone ben lontane dal vostro stile di vita. Accogliete le differenze con entusiasmo, sono opportunità di crescita. Anche grazie a questi nuovi contatti, il vostro cielo si schiarirà: vi aspettano giorni ben più lieti.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Gli astri stuzzicano i nati nella Vergine nei prossimi giorni. I dispetti di Venere rendono la vostra vita amorosa una soap opera mal scritta, avrete molti motivi per esplodere di rabbia. Mettete da parte le questioni di cuore almeno per un po’, non è il periodo giusto. Piuttosto coltivate le amicizie e il vostro benessere personale, concedetevi un’esperienza o un viaggio in compagnia.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

L’attesa è una virtù per i nati nella Bilancia. Non otterrete nulla accelerando i tempi: nella vostra situazione l’impulsività porta solo danni. Cercate di pazientare un po’, attendete il momento giusto per mettervi all’opera. Ne trarrete grandissime soddisfazioni. Occhio in ufficio, alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto vi costringeranno a rivoluzionare un po’ la vostra routine.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Sguardo alla famiglia per i nati nello Scorpione. Le persone a voi vicine hanno bisogno del vostro supporto, dovete diventare un porto sicuro per i vostri familiari. Siate decisi, ma comprensivi, a volte un abbraccio è tutto quello che serve. Gli astri vi sorridono nei prossimi giorni, potrebbe essere il momento giusto per prendersi qualche rischio in più.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

I nati nel Sagittario hanno gli astri dalla loro parte. Sia in amore che sul lavoro vi sentite ammalianti e irresistibili, la sicurezza in voi stessi vi porterà grandi risultati. Fate passi avanti senza troppi problemi in tutto ciò che fate. Occhio però a non trasformare l’autostima in presunzione: non arronzate nulla, cercate di essere quanto più precisi possibile.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

La cautela è una grande amica dei nati nel Capricorno. La tentazione di arrangiarsi e accelerare un po’ le cose è forte, ma rischiate di perdere di vista ostacoli ovvi. Analizzate con cura la situazione e poi agite di conseguenza, anche a costo di metterci un po’ più del previsto. Non c’è spazio per passi falsi, in questo momento.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Un senso di precarietà incombe sui nati nell’Acquario. Siete fin troppo testardi e non volete accettare di essere arrivati al limite. Incaponirsi ignorando i segnali è una pessima mossa, rischiate di soffrire conseguenze inaspettate. Trovate la forza di fermarvi e di prendervi del tempo per recuperare, ne varrà la pena a lungo termine.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 10-16 aprile

Un guizzo di genio rallegra i nati nei Pesci. L’idea giusta vi aiuterà a chiudere alcune questioni aperte da fin troppo tempo. Siate fiduciosi nel vostro ingegno, finché avrete il controllo della situazione tutto andrà a buon fine. Le stelle sono dalla vostra parte e vi portano fortuna, cercate di sfruttare questo momento positivo: che sia l’ora di cominciare qualcosa di nuovo?