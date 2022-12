Alfonso Signorini lascia il Gf Vip il prossimo anno? L’indiscrezione corre sul web e già fa molto discutere.

Alfonso Signorini lascia il Gf Vip il prossimo anno? L’indiscrezione corre, e a rivelare la notizia è Alessandro Rosica (alias Investigatore Social), da sempre attentissimo su tutto ciò che riguarda i rumors legati al mondo dello spettacolo. “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il fratello vip! Cambieranno anche gli opinionisti!!!” ha infatti detto.

L’annuncio ha causato l’immediata reazione degli utenti dei social, divisi tra chi gioisce ed è contento per un cambio eventuale di conduttore al timore e chi vorrebbe mantenere alla guida del Grande Fratello Alfonso Signorini, il quale comunque ha registrato una buona dose di ascolti per il programma televisivo.

Parte il toto conduttori

Per quanto riguarda i conduttori, molti utenti sperano in un ritorno di Alessia Marcuzzi, di Ilary Blasi o di Barbara D’Urso.

Ma per il momento azzardare qualunque ipotesi sarebbe decisamente prematuro, perchè è bene sottolineare che si tratta soltanto di indiscrezioni e non di certezze. L’edizione del Gf Vip 7, infatti, è ancora in corso e i conti si faranno alla fine. A quel punto, si vedrà se il contratto a Signorini sarà rinnovato oppure no.