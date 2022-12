Ginevra Lamborghini ritorna al GF Vip 7: ospite in casa per una settimana

Clamoroso ritorno al GF Vip7, Ginevra Lamborghini rientra in casa. Sarà ospite del reality per una settimana a partire dal 12 dicembre.

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip, un concorrente squalificato si prepara a varcare nuovamente la porta rossa. L’influencer Ginevra Lamborghini è pronta a tornare nella casa del GF Vip 7, dopo la sua espulsione per le controverse frasi su Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato”.

La sorella di Elettra non rientra ufficialmente in gara, ma sarà ospite del reality per una settimana. Il suo ritorno è previsto per il 12 dicembre, dopo un breve periodo di quarantena. La sua presenza nella casa creerà senz’altro molte tensioni, soprattutto per il triangolo amoroso con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

L’hair stylist ed ex compagno di Belen era senz’altro attratto da Ginevra durante la sua permanenza al GF, il flirt tra i due aveva attirato l’attenzione di molti spettatori.

La cantante e influencer, tuttavia, negli scorsi giorni ha smentito totalmente una possibile storia con Antonino, dichiarando di aver ripreso i contatti con il suo vecchio fidanzato: “Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Antonino? Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia“. Che la situazione possa cambiare ancora in quei sette giorni?

Le reazioni fredde del pubblico: “Non riesco a credere che la facciano rientrare”

La notizia ha generato reazioni miste tra il pubblico del web. In molti hanno accolto in modo gelido il rientro di Ginevra, a causa del ricordo ancora fresco delle parole orribili dette alle spalle di un sofferente Marco Bellavia. “Mi rifiuto di credere che faranno rientrare Ginevra Lamborghini anche se come ospite, una settimana.” –si legge su Twitter- “Parliamo di una donna, non di una ragazza. Squalificata per un motivo serissimo”. E ancora: “Non dovrebbe nemmeno essere su quella sedia e invece la prossima settimana sarà addirittura in casa”.