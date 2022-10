Marco Bellavia oggi: ex moglie, figli, problemi al Gf Vip, carriera

Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, sarà ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Marco Bellavia oggi: moglie, figli, problemi, Gf Vip, Rds

Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, torna in parlare in televisione, questa volta a Verissimo. Il conduttore, che ha iniziato a farsi conoscere alla fine degli anni Ottanta come attore in Love Me Licia (serie live action ispirata al classico anime giapponese Kiss me Licia) è tornato infatti a fare parlare di se dopo le difficoltà incontrate nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, infatti, è uscito dalla casa del grande Fratello vip 7 a seguito di una sua condizione di depressione nella casa e a difficoltà di relazionarsi con gli altri concorrenti.

Successivamente ha fatto diversi altri programmi tv come Robot Wars, Forum, Stranamore e Snow Food, da lui scritto e condotto per Gambero Rosso Channel.

Marco Bellavia al Gf Vip 7

Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7, anche se è dovuto uscire dalla casa anticipatamente.

Bellavia, in particolare, ha ribadito di essere entrato nella casa per vincere la sua personale sfida contro alcune proprie fragilità ma, per l’incomprensione della maggior parte dei concorrenti, ha deciso di uscire dalla casa. La questione ha fatto molto discutere.

Il rapporto con la ex Paola Barale

Marco Bellavia, recentemente, ha parlato anche del suo rapporto con Paola Barale, icona della tv anni Novanta e sua compagna dal 1992 al 1995.

Il loro amore infatti, nonostante il desiderio di convolare a nozze, alla fine non ha avuto modo di proseguire. “Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli.” –spiega Bellavia- “Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson.

Poi ha sposato Gianni Sperti”.

L’ex moglie Elena Travaglia

Marco Bellavia si è sposato con Elena Travaglia, ma poi i due si sono separati. Insieme hanno avuto un figlio nel 2007. I due, poi si sono lasciati ma nel 2022 ma Elena Travaglia ha difeso pubblicamente l’ex marito per come è stato trattato nella Casa del GF Vip, messo da parte nella casa per la sua fragilità interiore.