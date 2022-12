Ginevra Lamborghini dimentica Antonino, ha una nuova fiamma: “Esco con un altro”

Ginevra Lamborghini ha già dimenticato Antonino Spinalbese, chi è la sua nuova fiamma? L’ex gieffina si è lasciata alle spalle il flirt con l’hair stylist dopo la squalifica dalla casa: “Esco con un altro, io e Antonino saremmo una pessima coppia”.

Ginevra Lamborghini ha una nuova fiamma, addio Antonino: “Esco con un altro”

Molti fan del Grande Fratello Vip 7 dovranno mettersi l’anima in pace, a quanto pare non è destino che Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si mettano insieme.

Durante la breve permanenza nella casa della sorella di Elettra, i due gieffini avevano dimostrato di avere molta intesa e anche un certo interesse l’uno per l’altro, che però non ha mai portato a risultati concreti. Non ha aiutato l’atteggiamento di Antonino che a più riprese ha ferito Ginevra. Alcuni spettatori non si son dati per vinti e speravano ancora in una relazione tra i due, magari dopo la conclusione del GF.

La turbolenta storia di Antonino con Oriana Marzoli ha tuttavia posto fine a molte speculazioni. Ginevra ha poi dato il colpo di grazia alle voci: in un’intervista via radio concessa a Giada Di Miceli, l’influencer ha parlato della sua nuova fiamma. Di chi si tratta?

In realtà, Ginevra Lamborghini non ha trovato un vero e proprio nuovo amore. L’influencer ha riacceso la passione con il suo misterioso fidanzato, con il quale si frequentava prima dell’inizio del GF: “Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello“. Dovrebbe trattarsi di Edoardo Casella, consulente di marketing bolognese.

La partecipazione di Ginevra al GF aveva dato il colpo di grazia alla loro relazione, in crisi da tempo. Oggi, invece, tra i due sembra sia riesplosa la passione, un vero e proprio ritorno di fiamma.

Ginevra: “Io e Antonino saremmo una pessima coppia”

Ginevra ha poi escluso un qualsiasi tipo di relazione più profonda di un amicizia con Antonino nel suo futuro: “Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere.

Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.

Niente da fare, quindi, per i fan dell’improbabile coppia. In compenso, Ginevra ha svelato anche qualche buona notizia nel corso dell’intervista.

A quanto pare, sta provando a riallacciare i rapporti con Elettra dopo i tanti litigi: “È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia“.