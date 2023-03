Amici 2023, quando inizia il serale: squadre, concorrenti, giudici

Amici 2023, quando inizia il serale? Manca pochissimo all’inizio della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Chi sono i concorrenti rimasti in gara? Quali sono le squadre? Chi saranno i giudici?

Amici 2023, serale: quando inizia la fase finale?

I fan di Amici non stanno più nella pelle, sta per cominciare la fase serale dell’edizione 2023 dell’amato talent show di Canale 5. La scuola di talenti di Maria De Filippi ha ormai trovato la classe di studenti finalisti tra i quali verrà eletto un vincitore nelle prossime nove puntate. Il serale avrà ufficialmente inizio questo sabato, il 18 marzo, con una piccola novità. Da quest’anno non sarà trasmesso in diretta, ma sarà registrato durante la settimana. Fa eccezione la finale, che sarà trasmessa live con tanto di televoto.

View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@amiciufficiale)

Quali sono le squadre: i concorrenti e i giudici

Saranno ben tre le squadre a sfidarsi in quest’ultima parte del talent show. Ogni team sarà guidato da una coppia di insegnanti. La squadra dei severissimi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi comprende cinque concorrenti: il cantautore Aaron, i ballerini Gianmarco e Isobel, il rapper Piccolo G e il ballerino di danza classica Ramon. Il team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo comprende invece ben sei talenti: tre cantautori, Angelina Mango, Cricca ed NDG, e tre ballerini, Maddalena, Megan e Samu. Infine la squadra di Arisa e Raimondo Todaro è formata da quattro studenti: i ballerini Mattia e Alessio e i cantanti Federica e Wax.

Per quanto riguarda invece i giudici, c’è aria di novità ma anche di grandi ritorni. Ci sarà una vecchia conoscenza del programma, il paroliere Cristiano Malgioglio, accompagnato dal cantautore Michele Bravi, vincitore di X-Factor 7, e dal ballerino Giuseppe Giofrè, vittorioso ad Amici nel 2011.