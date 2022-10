Ramon Agnelli, chi è il ballerino classico ad Amici 2022: carriera, vita privata, fidanzato

Chi è Ramon Agnelli, ballerino di danza classica ad Amici 2022. L’artista ha già calcato molti importanti palcoscenici nonostante la sua giovane età e ha subito colpito la professoressa Alessandra Celentano. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Ramon Agnelli di Amici 2022, carriera e vita privata del ballerino classico

Nato a Milano nel 2001, Ramon Agnelli ha 21 anni ed è uno dei ballerini dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Studia danza per molti anni nel capoluogo lombardo, frequentando l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. Nonostante la sua giovane età ha già fatto breccia nel mondo della danza classica. Nel corso della sua breve carriera si è già esibito in teatri importanti come La Scala, il Metropolitan e l’Arcimboldi. Nel 2019 Ramon ha inoltre partecipato all’esclusivissimo concorso per danzatori svizzero Prix de Lausanne, unico italiano selezionato e semifinalista.

Il suo arrivo ad Amici 2022 è stato accolto con molta curiosità ed entusiasmo dalla professoressa Alessandra Celentano, che lo ha subito voluto nella sua squadra. Nonostante sia uno dei suoi favoriti, la maestra di danza non lo tratta con i guanti di velluto. La Celentano lo ha spesso criticato per alcuni errori ed atteggiamenti, arrivando anche a sospendergli la maglia. Per il ballerino il programma è una grande occasione: “Partecipo ad Amici perché penso che sia un’opportunità per farmi conoscere come sono”.

La partecipazione di Ramon al talent di Canale 5 sta senz’altro aumentando la sua popolarità: il suo profilo Instagram conta ad oggi oltre 16mila follower.

Vita privata: famiglia, sorella, fidanzato

Per quanto riguarda la famiglia di Ramon Agnelli, sappiamo che il ballerino ha perso sua madre quando era solo un adolescente, stroncata da una brutta malattia. Nel corso della sua audizione ha parlato del rapporto con sua sorella, alla quale ha dichiarato di essere molto legato. Di recente Ramon ha deciso di fare coming out sul suo profilo Instagram, dichiarandosi omosessuale. La sua situazione sentimentale è ancora tenuta ben nascosta, non si sa se abbia un compagno o meno.