Samuele Antinelli, chi è il ballerino hip hop di Amici ’22: carriera, fiction, tv

Samuele Antinelli è un ballerino di Amici '22 specializzato in hip hop entrata nella squadra di Emanuel Lo

Chi è Samuele Antinelli

Samuele Antinelli, ballerino di Amici ’22, è un allievo nato nel 2005 a Palombara Sabina (città metropolitana di Roma) entrato a far parte del cast di Amici condotto di Maria De Filippi. La sua passione per la danza accompagna la sua carriera fin da quando era giovane, anche se in passato ha tentato di prendere la strada della carriera di attore.

Prima di arrivare nel talent show di Canale 5, ha recitato in una serie TV della Rai. All’interno delle sue apparizioni, registriamo anche uno spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada. Prima di entrare ad Amici, inoltre, ha presenziato nel cast della fiction in costume, Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donna e ha avuto modo di recitare con Gabriella Pession, Danilo Brugia e Paolo Mazzarelli.

Amici ’22

Il suo profilo instagram di Samuel Antinelli è stato seguito da quasi 43 mila followers, con il quale condivide con i suoi fan soprattutto ciò che riguarda la danza.