Megan Ria, chi è la ballerina di Amici ’22: età, carriera, biografia, tv

Megan Ria è una ballerina di Amici ’22 che fa parte della squadra di Raimondo Todaro. Scopriamo meglio chi è.

Chi è Megan Ria

Megan Ria è una giovane ballerina di Amici ’22 che, prima di entrare nel programma di Maria De Filippi, ha all’attivo una carriera davvero ricca di impegni importanti, anche televisivi. Prima di avventurarsi al talent di Canale 5 Amici ’22, la ballerina è stata anche impegnata come modella, sfilando in diverse passerelle tanto poi da collaborare con diversi brand come Laura Biagiotti, Guess, Calvin Klein.

Ha anche vinto in passato ben 5 fasce del famoso concorso Una ragazza per il cinema. Nel 2009, quando era bambina, ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan e nel 2022 ha preso parte a Il cantante mascherato, programma trasmesso sulla Rai e condotto da Milly Carlucci e la si è vista sul palco di Battiti Live.

Vita privata

Sulla sua vita sentimentale non sappiamo se sia attualmente fidanzata o interessata a qualcuno in particolare.

Troverà un fidanzato ad Amici? Per rispondere a questa domanda non resta che seguire il programma.

Curiosità

Megan ha partecipato ad alcuni videoclip di J-Ax e di Elodie, dove la si è vista nel videoclip di Tribale.